adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (06.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem schwachen Jahr 2022 habe die Aktie von adidas zuletzt wieder nach oben drehen können. Im Vergleich zum Jahrestief 2022 bei 93,40 Euro notiere das Papier mittlerweile wieder rund 75 Prozent höher. Am Mittwoch habe das Papier weitere Unterstützung durch einen positiven Analystenkommentar erhalten.Die US-Bank Citigroup habe das Kursziel für adidas von 174 auf 190 Euro angehoben. Das Votum von Citibank-Analyst Thomas Chauvet laute weiter "buy". 2022 sei ein "Jahr zum Vergessen" gewesen, habe aber mit dem neuen Chef Björn Gulden ein positives Ende gefunden. Chauvet sehe das Jahr 2023 nun als Übergangsjahr mit einer Vereinfachung der Konzernstruktur, Stärkung des Markenreizes und Abbau der Lagerbestände. Gleichzeitig habe Chauvet darauf hingewiesen, dass sich die Umsatz- und Gewinnziele möglicherweise als zu konservativ erweisen könnten.Zuletzt präsentiere sich auch bereits die Deutsche Bank zuversichtlich, was die weitere Entwicklung bei adidas angehe. Sie habe das Kursziel von 165 Euro auf 170 Euro angehoben und bestätige das "buy"-Votum. Der Nachrichtenfluss aus Herzogenaurach verbessere sich, habe Analyst Adam Cochrane in seiner vor kurzem veröffentlichten Studie erklärt. Die Lücke der Marke "Yeezy" könnte zum Teil durch die Nachfrage nach den Klassikern aus der "Originals"-Produktreihe gedeckt werden. WKN A0MXBY ). Umsatz und Gewinn des Konzerns aus Kanada, der hauptsächlich Sportbekleidung anbiete, seien besser gewesen als von den Analysten erwartet.Der Aktie von adidas sei am Mittwoch der Sprung über das Februarhoch gelungen. Bei 165,70 Euro sei ein neues Mehrmonatshoch markiert worden. Der Ausbruch müsse nun bestätigt werden. adidas könnte unter dem neuen Chef Bjørn Gulden zu einer spannenden Restrukturierungsstory werden.Bereits investierte Anleger halten an ihren Positionen fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link