adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (21.10.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas: Aktie stürzt nach Gewinnwarnung um 10% ab - AktiennewsDie Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist um mehr als 10% gefallen, nachdem der Bekleidungshersteller seine Finanzprognose für das Gesamtjahr mit Verweis auf die schwächere Nachfrage gesenkt hat, so die Experten von XTB.Der deutsche Sportartikelhersteller habe gewarnt, dass sich unverkaufte Lagerbestände auftürmen würden, da die Verbrauchernachfrage in China und den westlichen Märkten schwächer werde. adidas erwarte auch, dass einmalige Kosten, die hauptsächlich mit dem Ausstieg aus dem Geschäft in Russland zusammenhängen würden, einen negativen Einfluss auf die Finanzergebnisse haben würden. Auch die Publicity-Krise wegen einer Allianz mit dem Rapper und Designer Ye, früher bekannt als Kanye West, belaste die Leistung des Unternehmens.Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft sei im Berichtsquartal drastisch auf 179 Millionen Euro gegenüber 479 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum gesunken. Auch die operative Marge sei von 11,7% im Vorjahr auf 8,8% im Berichtsquartal gesunken.Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft dürfte im Gesamtjahr bei etwa 500 Millionen Euro liegen, während zuvor ein Ziel von rund 1,3 Milliarden Euro ausgegeben worden sei.Das Unternehmen plane ein Effizienzprogramm, das die höheren Kosten im nächsten Jahr kompensieren und einen Gewinn von rund 200 Millionen Euro erwirtschaften solle.