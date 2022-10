Die stärkste Aktie im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Freitag hingegen Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) gewesen, die nach vorgelegten Eckzahlen zum dritten Quartal ins Plus gedreht habe und letztlich um 3,7% angestiegen sei. Hier sei goutiert worden, dass der Rückversicherer positiv überrascht habe und trotz hoher Hurrikan-Schäden an seinem Gewinnziel festhalte.



Das Geschäft der einst explosiv wachsenden Foto-App Snapchat lege kaum noch zu und der Quartalsverlust habe sich jüngst ausgeweitet. Entsprechend seien die Aktien des dahinterstehenden Unternehmens Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) um 28% eingebrochen. Seit Jahresbeginn hätten sie damit bereits über vier Fünftel ihres Werts eingebüßt.



Für die Titel des Kreditkartenanbieters American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) sei es um 1,7% bergab gegangen. Er habe zwar besser abgeschnitten als am Markt befürchtet. Allerdings habe sich American Express mit überraschend hohen Rückstellungen für Kreditausfälle gerüstet, die bei einem stärkeren Konjunkturabschwung drohen würden.



Negative Neuigkeiten habe es auch bei Twitter (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gegeben. Die US-Regierung erwäge angeblich, einige Geschäfte des Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Chefs Elon Musk einer Prüfung auf nationale Sicherheitsaspekte zu unterziehen. Dazu solle auch die geplante Übernahme des Kurznachrichtendienstes gehören. Zudem habe die "Washington Post" geschrieben, dass Musk einen Kahlschlag bei Twitter plane und rund 75% der Stellen abbauen wolle. Die Aktien seien daraufhin um 4,9% abgesackt. (24.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) gewährte Einblicke in das komplette Zahlenwerk des abgelaufenen Q3 und entsprach damit dem vor knapp zwei Wochen veröffentlichten, enttäuschendem Update, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die anhaltende Lieferkettenproblematik sowie das gesamtwirtschaftliche Umfeld würden weiterhin am Unternehmen zehren.