Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

126,28 EUR +0,08% (22.12.2022, 12:34)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

126,20 EUR -0,08% (22.12.2022, 12:24)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (22.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das Papier des fränkischen Konzerns habe am gestrigen Mittwoch einen kräftigen Kurssprung von mehr als 6% hingelegt. Kurstreiber seien positive Zahlen des US-Konkurrenten Nike gewesen, dessen Geschäfte trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut laufen würden.Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking rate dennoch weiter zum Verkauf und habe das Kursziel bei 85 Euro belassen. Blicke man auf die 37 von Bloomberg befragten Analysten, sehe das Urteil allerdings anders aus. 12 der Experten würden zum Kauf der adidas-Aktie raten, nur vier würden die Meinung von Salis teilen. Das durchschnittliche Kursziel laute 134,76 Euro.Die adidas-Aktie lebe von dem neuen Aufwärtsimpuls, auch der neue CEO Bjørn Gulden gelte als Hoffnungstreiber. Die Aktie müsse jedoch zunächst nachhaltig über die 100-Tage-Linie bei 130,92 Euro klettern. Anleger sollten zudem nicht vergessen, dass die Lage in der Sportartikelbranche schwierig bleibe. PUMA bleibe für den "Aktionär" der Favorit im Sektor, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: