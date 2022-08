Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (22.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Abverkauf bei adidas setze sich am Montag weiter fort. Konzernchef Kasper Rorsted ziehe nun die Reißleine und wolle 2023 aus dem Amt ausscheiden. Auch wenn der CEO zuletzt wenig Erfolg gehabt habe, komme dies an der Börse nicht gut an. Der DAX-Titel falle zwischenzeitlich sogar unter die 160-Euro-Marke.Wie adidas am Montagnachmittag bekannt gegeben habe, hätten sich Rorsted und der Aufsichtsrat in gegenseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, dass der CEO 2023 seinen Posten niederlege. Die Nachfolger-Suche laufe bereits. Bis dieser gefunden sei, führe Rorsted das Amt aber weiter.adidas leide seit Monaten unter den angespannten Lieferketten, der hohen Inflation und der schwächelnden Konjunktur. Das Chartbild habe sich nun wieder eingetrübt. Allerdings sei die Bewertung günstig. Wichtig wäre nun, dass die 160-Euro-Marke verteidigt werde. (Analyse vom 22.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Adidas befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze adidas-Aktie: