Kursziel

adidas-Aktie

(EUR) Rating

adidas-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 350 outperform Sanford C. Bernstein & Co Aneesha Sherman 14.03.2022 280 hold Robert W. Baird Jonathan Komp 25.03.2022 245 underperform BofA Securities David Roux 04.10.2021 205 neutral Exane BNP Paribas Warwick Okines 16.05.2022 200 hold HSBC Erwan Rambourg 13.06.2022 185 hold Warburg Research Jörg Frey 30.09.2022 170 buy Jefferies James Grzinic 25.10.2022 165 buy Deutsche Bank Adam Cochrane 07.11.2022 160 hold Berenberg Graham Renwick 19.09.2022 155 market perform Cowen and Company John Kernan 16.09.2022 127 neutral UBS Zuzanna Pusz 20.10.2022 115 neutral Goldman Sachs Richard Edwards 25.10.2022 112 hold Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 27.10.2022 105 neutral J.P. Morgan Chiara Battistini 04.11.2022 105 halten DZ BANK Thomas Maul 04.11.2022 102 neutral Wedbush Securities Tom Nikic 26.10.2021 101 underweight Morgan Stanley Edouard Aubin 25.10.2022 100 sector perform RBC Capital Markets Piral Dadhania 04.11.2022 90 reduce Baader Bank Volker Bosse 07.11.2022 85 sell Hauck & Aufhäuser Christian Salis 07.11.2022 83 underperform Credit Suisse Simon Irwin 02.11.2022 - sell Société Générale Antoine Riou 26.10.2021

Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

114,96 EUR +0,81% (07.11.2022, 17:41)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

115,96 EUR +1,40% (07.11.2022, 21:59)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (07.11.2022/ac/a/d)





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) vor Bekanntgabe der Q3-Zahlen 2022 zu? 350 oder 83 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur adidas-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Sportartikelhersteller adidas Group AG wird am 9. November die Zahlen für das 3. Quartal 2022 veröffentlichen.Vonseiten der Charttechnik kommen derzeit negative Signale für die adidas-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50, GD100 und GD200 wurden nach unten gekreuzt, was auf Kursabschläge bei der adidas-Aktie hindeutet.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q3-Zahlen 2022 zur adidas-Aktie?Börsenplätze adidas-Aktie: