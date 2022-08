Börsenplätze adesso-Aktie:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) hat starke Zahlen gemeldet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im ersten Halbjahr um 28 Prozent auf 412,1 Mio. Euro geklettert. Das IT-Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen habe dabei vom Mitarbeiterwachstum der Vorperioden und der anhaltend hohen Nachfrage im Bereich IT-Services und der digitalen Transformation profitiert. Die zugekauften Firmen hätten 7 Prozentpunkte des Wachstums beigesteuert. Mit mehr als 21 Prozent organischem Wachstum habe adesso das eigene Ziel erneut bei weitem übertreffen können, im Vergleich zum Markt mindestens doppelt so schnell zu wachsen, und somit weitere Marktanteile hinzugewonnen.Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) habe mit 38,1 Mio. Euro zwar 31 Prozent unter dem Wert des Vorjahres gelegen. Ohne den positiven Einmaleffekt im ersten Halbjahr 2021 aus dem Verkauf der e-Spirit Group in Höhe von 17,7 Mio. Euro sei erneut ein Ergebnis auf Niveau des Vorjahres erreicht worden.In Erwartung eines starken zweiten Semesters habe das Management bereits Ende Juli die Prognose für 2022 angehoben. Demnach rechne adesso mit einem Umsatz von 800 Mio. bis 850 Mio. statt 750 Mio. bis 800 Mio. Euro. Das wäre ein Plus von bis zu 26 Prozent. Das EBITDA solle weiterhin auf 90 Mio. bis 95 Mio. Euro steigen.Long-Investments bleiben daher weiter spannend, so die Experten von "ZertifikateJournal" zur adesso-Aktie. (Ausgabe 33/2022)