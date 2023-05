Börsenplätze adesso-Aktie:



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (08.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Umsätze habe adesso im ersten Quartal weiter deutlich steigern können. Die Profitabilität des IT-Dienstleisters habe im Auftaktquartal mit dem dynamischen Wachstum aber nicht Schritt halten können. Der überproportional gestiegene Personalaufwand sowie ein erhöhter Krankenstand habe die Dortmunder ausgebremst. Der Vorstand halte zwar an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Investoren würden dennoch verschnupft reagieren.Nach vorläufigen Zahlen habe der Umsatz bei adesso im ersten Quartal um 32 Prozent auf 276,2 Millionen Euro zugelegt. Den Personalaufbau habe die Gesellschaft kräftig beschleunigt. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei im Vergleich zu dem durch höhere Lizenzverkäufe und sonstige betriebliche Erträge begünstigten Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 17,9 Millionen Euro gesunken. Der deutlich höhere Personalaufwand habe dabei belastet. Das Ergebnis des Konzerns sei auf 2,0 Millionen Euro abgesackt. Ein Jahr zuvor habe adesso noch 12,5 Millionen verdient.Trotz der hinter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung halte der Vorstand an den Jahresprognosen fest. Es sei mit einer sich normalisierenden Krankheitsquote sowie mit einer anziehenden Auslastung zu rechnen, heiße es in einer entsprechenden Mitteilung. Der Auftragsbestand liege zudem auf Rekordniveau. Vor allem im zweiten Halbjahr solle der Rückstand aufgeholt werden. Daher sei die bisherige Prognose für 2023 von über einer Milliarde Euro (Vorjahr: 900 Millionen Euro) Umsatz bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 100 bis 110 Millionen Euro (Vorjahr: 93 Millionen Euro) bestätigt worden. Analysten würden im Schnitt bei Erlösen von 1,035 Milliarden Euro ein EBITDA von 106 Millionen Euro erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link