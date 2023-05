10. Die sc-consult GmbH hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot aufgenommen.



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (19.05.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unverändert mit "strong buy" ein.adessso habe das erste Quartal mit einem überraschend starken Umsatzwachstum um 32 Prozent auf 276 Mio. Euro beendet, dieses diesmal aber nicht in einen steigenden Gewinn ummünzen können. Stattdessen habe sich das EBITDA, wie bereits in der Ad hoc-Meldung von 5. Mai mitgeteilt, um 36 Prozent auf 17,9 Mio. Euro reduziert, während der Quartalsüberschuss sogar um 86 Prozent auf 1,8 Mio. Euro abgenommen habe.Treiber des kräftigen Umsatzwachstums sei einmal mehr die Kombination aus der starken Nachfrage in allen adressierten Märkten und dem sehr dynamischen Ausbau der personellen Kapazitäten gewesen. Dieser sei diesmal so kräftig gewesen, dass er die Fähigkeit der Organisation, die zahlreichen neuen Mitarbeiter rasch einzugliedern und produktiv in Projekten einzusetzen, kurzfristig überfordert und eine schwächere Auslastung zur Folge gehabt habe. Diese sei, zusammen mit einem überdurchschnittlich hohen Krankenstand, dem diesmal geringeren Volumen an margenstarken Lizenzerlösen und hohen positiven Sondererträgen im Vorjahr, maßgeblich für den Ergebnisrückgang verantwortlich gewesen.adesso betone aber, dass sowohl die Auslastung als auch der Krankenstand inzwischen wieder verbesserte Werte aufweisen würden, und gebe sich zuversichtlich, im Gesamtjahr nicht nur die Umsatzprognose (mehr als 1,0 Mrd. Euro), sondern auch das EBITDA-Ziel (zwischen 100 und 110 Mio. Euro) zu erreichen. Neben der wieder verbesserten Auslastung sollten dazu auch positive kalendarische Effekte sowie die für das zweite Halbjahr erwarteten höheren Lizenzerlöse beitragen.Um ein erneutes Überschießen der Dynamik des Personalwachstums zu verhindern, seien zudem die Recruiting-Regeln im Konzern angepasst und stärker an der Auslastung der jeweiligen Einheiten ausgerichtet worden, woraus sich ab der zweiten Jahreshälfte ein reduziertes Tempo des Personalwachstums ergeben sollte.Auf dieser Grundlage bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, auch das Urteil "strong buy" für die Aktie von adesso. (Analyse vom 19.05.2023)Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.