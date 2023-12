Börsenplätze adesso-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

98,40 EUR +2,07% (19.12.2023, 14:39)



XETRA-Aktienkurs adesso-Aktie:

98,90 EUR +3,45% (19.12.2023, 14:31)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (19.12.2023/ac/a/nw)





Dortmund (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd steigert Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der adesso SE weiterhin:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd attackieren die adesso-Aktien (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) wieder.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 15.12.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,82% auf 0,90% der adesso-Aktien angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den adesso-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,90% der adesso-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.