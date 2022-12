Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

127,80 EUR -0,62% (07.12.2022, 11:43)



XETRA-Aktienkurs adesso-Aktie:

126,80 EUR -0,78% (07.12.2022, 11:54)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (07.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Der Gegenbewegung bei DAX & Co gehe die Luft aus. Auch viele Nebenwerte seien zuletzt in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Bei adesso habe sich der Kurs in den letzten Tagen wieder etwas beruhigt. Die gute operative Entwicklung beim IT-Dienstleister spreche aber für weiter steigende Kurse. Die adesso-Aktie könnte nach der aktuellen Konsolidierung erstmal zumindest den Bereich von 150/160 Euro ansteuern. Im kommenden Jahr seien jedoch beim positiven Newsflow auch Kurse von bis zu 200 Euro möglich, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adesso-Aktie: