Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (01.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.In Finanzkreisen werde der adesso-Aktie deutliches Kurspotenzial zugeschrieben. In den ersten Wochen des noch jungen Jahres habe der Titel aber noch nicht wirklich performen können. Das könnte sich schon bald ändern. Gelinge den Dortmundern wie geplant die Rückkehr auf den profitablen Wachstumspfad, sollte das Papier nachhaltig den Vorwärtsgang einlegen.Das lese sich ganz gut: adesso habe in den ersten Wochen des Jahres zwei interessante Aufträge an Land gezogen. In Summe belaufe sich der Auftragseingang bei vollem Abruf auf mehr als 50 Millionen Euro.Einerseits habe der IT-Dienstleister bei einem führenden Mobilitätsanbieter einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit einem Maximalvolumen von einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag für den Bereich IT Beratung und Services gewonnen. Durch das Engagement an zentraler Stelle bestehe zudem die Chance, die Zusammenarbeit künftig auf weitere Geschäftsbereiche auszuweiten.Andererseits habe ein führender Versicherungskonzern den Dortmunder sein Vertrauen ausgesprochen und mit der Planung und Umsetzung der Migration zentraler Datenstrukturen und -inhalte auf cloudbasierte Architekturen vom Technologieanbieter Snowflake beauftragt. Das mehrjährige Projekt umfasse ein festes, niedriges zweistelliges Millionen-Euro-Volumen.Wichtig sei nun, dass adesso diese Aufträge auch sauber abarbeiten könne. Denn die Profitabilität habe im letzten Jahr mit dem Umsatzwachstum nicht Schritt halten können. Wachstumsbedingte Auslastungsverzögerungen und höhere Kosten bei zwei großen Projekten hätten den IT-Dienstleister operativ ausgebremst.Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr habe nach dem dritten Quartal trotzdem korrigiert werden müssen. Bei einem Umsatz von über einer Milliarde Euro werde nun ein EBITDA in Höhe von 70 bis 90 Millionen Euro (bislang: 100 bis 110 Millionen Euro) erwartet. Seit Juni sorge eine verbesserte Auslastung zwar wieder für einen positiven Profitabilitätstrend. Für das laufende Jahr 2024 rechne der Vorstand bereits wieder mit einem Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich und einer Rückkehr in den gewohnten EBITDA-Zielmargenbereich von rund zehn Prozent. Unter dem Strich dürfte damit wieder ein Gewinn je Aktie von 4,00 Euro (2023e: 0,97 Euro) möglich sein.