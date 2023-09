XETRA-Aktienkurs adesso-Aktie:

113,60 EUR -0,35% (06.09.2023, 13:02)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (06.09.2023/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Klaus Hellwig, Herausgeber des Fachmagazins "Nebenwerte Journal":Klaus Hellwig, Herausgeber des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Die Kennzahlen würden auf eine anhaltende Unterbewertung hinweisen, in der die Angst der Investoren vor einer schwächelnden Konjunktur zum Ausdruck komme. Es genüge jedoch schon, sich in seinem eigenen Umfeld bei Banken, Versicherungen, Krankenkassen und öffentlicher Verwaltung umzuschauen, um das Ausmaß der bevorstehenden Umwälzungen wahrzunehmen. Diese Aussagen aus NJ 5/12 würden unverändert gelten. Das Potenzial für die Adesso SE sei eher noch größer geworden, es genüge das Stichwort Künstliche Intelligenz (KI). Eine andere Aussage gelte ebenfalls weiterhin: Zwischenzeitliche Ergebnisbelastungen durch Innovationen in die Zukunft sollten langfristig ausgerichtete Investoren nicht abschrecken. Die Kursziele der Analysten würden daher von EUR 155 bis 205 reichen. (Ausgabe 09/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:113,60 EUR -0,53% (06.09.2023, 13:12)