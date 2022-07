Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2,60 EUR +4,84% (01.07.2022, 22:26)



2,55 EUR +2,41% (04.07.2022, 16:48)



NL0000238145



940883



APM



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM) ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Werbung und Marketing tätig ist. Das Unternehmen bietet Online-Dienstleistungen, Strategien und Lösungen für interaktive Medien, Direktmarketing und Technologie. Die Aktivitäten sind in drei Segmente unterteilt: ad pepper media, Webgains und ad agents. Die Produktgruppen Display, Performance, E-Mail, Affiliate- und Suchmaschinenmarketing sowie Semantic Targeting und Ad Serving decken das Spektrum der Online-Werbeformate ab. Neben einer regionalen, nationalen und internationalen Marketingpräsenz erhalten Website-Partner eine Reihe weiterer Produkte und Dienstleistungen wie Branding, Traffic-Analyse und Performance-Optimierung, die von ad pepper media International NV und seinen verbundenen Unternehmen angeboten werden. (04.07.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM).ad pepper habe vergangene Woche ein Update zur operativen Entwicklung in Q2 sowie einen ersten Ausblick auf das zweite Halbjahr veröffentlicht. Detaillierte vorläufige Zahlen für das zweite Quartal dürften Mitte Juli publiziert werden.Nach Unternehmensangaben hätten sich die makroökonomischen Bedingungen (anhaltende Lieferkettenprobleme, sinkendes Verbrauchervertrauen) im Verlauf von Q2 spürbar verschlechtert, sodass die Ende April veröffentlichte Topline-Guidance für das zweite Quartal (6,3-6,5 Mio. Euro) nicht mehr erreicht werden könne. Das Management erwarte nun ein Umsatzniveau i.H.v. 5,9 Mio. Euro (Vj.: 6,5 Mio. Euro). Mit einer Konkretisierung der operativen Entwicklung auf Segmentebene rechne Kruse Mitte Juli. Aktuell gehe Kruse davon aus, dass die Full-Service-Agentur ad agents aufgrund des diversifizierten Kundenportfolios sowie der vielseitigen Dienstleistungen - wie schon in den vergangenen Quartalen - als einziges Segment gewachsen sei (+6,3% yoy auf 2,0 Mio. Euro).Weiterhin rückläufig dürften die Erlöse bei ad pepper media gewesen sein, wenngleich ab Q2 keine negativen Effekte durch den Verlust eines Großkunden in Q1/21 mehr zu spüren sein dürften. Dennoch rechne Kruse mit einem weiterhin zögerlichen Buchungsverhalten einiger relevanter Kunden. Dies betreffe z.B. den Automotive-Bereich, der bekanntermaßen nach wie vor unter Lieferengpässen und folglich einer nur begrenzten Verfügbarkeit von Fahrzeugen leide. Konkret erwarte Kruse für ad pepper media ein Umsatzniveau von 0,7 Mio. Euro (-26,7% yoy). Das Affiliate-Netzwerk Webgains sollte nach einem Rückgang von -16,9% yoy in Q1 nun mit -13,7% yoy erneut deutlich sinkende Erlöse auf 3,2 Mio. Euro verzeichnen. Hier dürfte die Konsumzurückhaltung in UK und der EU infolge deutlich gestiegener Preise belasten.Im Rahmen eines Analystenwechsels habe Kruse sein Bewertungsmodell überarbeitet und die kurzfristig deutlich eingetrübten Umsatz- und Ergebnisaussichten in den Prognosen reflektiert. Er sehe ad pepper mit seinen Tochtergesellschaften weiterhin in einem attraktiven Wachstumsmarkt gut positioniert. Der Newsflow sollte im laufenden Jahr allerdings verhalten ausfallen. Auch wenn Kruse für das kommende Jahr von einer Erholung ausgehe, werde es ad pepper seines Erachtens schwerfallen, kurzfristig an das gute Profitabilitätsniveau der vergangenen zwei Jahre anzuknüpfen.Entsprechend hat Tim Kruse, Analyst der Montega AG, das Kursziel für die ad pepper media-Aktie recht deutlich auf 3,70 EUR reduziert (zuvor: 6,40 EUR). Mit einem Upside von rund 40% zum aktuellen Kursniveau werde das Rating "kaufen" jedoch bestätigt. (Analyse vom 04.07.2022)