Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte beendeten die vergangene Handelswoche in einer risikofreudigen Stimmung, und auch zu Beginn der neuen Handelswoche ist eine positive Grundstimmung festzustellen, so die Experten von XTB.



Die wichtigsten Indices des Alten Kontinents würden über 1% höher notieren. Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Plus von 1,5% aktuell einer der Spitzenreiter. Die Stimmungsverbesserung werde von einer Abwertung des US-Dollars und einem Rückgang der US-Renditen begleitet. In der Zwischenzeit sei der Euro gegenüber dem US-Dollar auf ein 4-Wochen-Hoch gestiegen, nachdem sich die EZB-Mitglieder im Laufe der Woche hawkish geäußert hätten.



Es sei schwer, einen Grund für den heutigen Aufschwung auszumachen. Ein Blick auf die Sektoren des Euro Stoxx 600 biete jedoch einen Hinweis. Die heutige Erholung werde durch die solide Performance der zyklischen Werte - Einzelhändler, Bergbauunternehmen, Automobilhersteller, Bauunternehmen und Banken - angetrieben. Man könnte also sagen, dass die Sorgen über den Zustand der Weltwirtschaft nachlassen würden, was den Aktien Auftrieb verleihe. Diese optimistische Sichtweise werde jedoch im Laufe dieser Woche mit der Veröffentlichung von zwei wichtigen Daten aus den Vereinigten Staaten auf die Probe gestellt: die Verbraucherpreise am Dienstag um 14:30 Uhr und die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag um 14:30 Uhr. Sie würden nicht nur Aufschluss darüber geben, wie sich die US-Wirtschaft entwickle, sondern könnten auch Hinweise darauf geben, welchen Weg die FED auf den kommenden Sitzungen einschlagen werde. (12.09.2022/ac/a/m)

