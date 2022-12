"Die zunehmende Präferenz für Digital Banking, ein dezentralisiertes Finanzwesen und die ESG-Regulierung - dies sind nur einige Beispiele für die enormen kulturellen, technologischen und regulatorischen Veränderungen, die auf den europäischen Bankensektor zukommen", sage Thomas Peek, Partner bei Deloitte im Bereich Banking & Capital Markets. "Diese Veränderungen zu antizipieren und sich frühzeitig darauf vorzubereiten, ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben daher gemeinsam mit Experten internationaler Banken und FinTechs sowie mit Wissenschaftlern vier verschiedene, plausible Zukunftsszenarien entwickelt, die als Ausgangsbasis für strategische Entscheidungen dienen können."



Szenario 1: Mild Wild West - Lange regulatorische Leine, mit einer Vielzahl integrierter Services



Dieses Szenario sehe das europäische Bankwesen in einem äußerst dynamischen Umfeld, mit vielen Akteuren, zum Teil von kurzer Lebensdauer. Neue rechtliche Rahmenbedingungen würden zu mehr Effizienz und Innovation führen und den Wettbewerb fördern. Neue Herausforderer würden oft von etablierten Akteuren übernommen. Diese Dynamik führe zu einer Vielzahl innovativer Dienstleistungen, die nahezu alle Kundenwünsche erfüllen würden.



Szenario 2: Sandboxed Innovation - Erhebliche Interventionen, mit einer Vielzahl integrierter Services



Hier sei das europäische Banken-Ökosystem durch branchenübergreifende und -interne Zusammenarbeit gekennzeichnet, in einem geschützten Umfeld für Innovation. Die Regulierungsbehörden möchten vor allem Stabilität und erst in zweiter Linie Wettbewerb und Innovation stärken. Start-ups würden in streng reguliertem Umfeld operieren, was die traditionellen Banken als Anbieter kritischer Infrastrukturen schützen solle. Im Unterschied dazu sei es den großen Technologieunternehmen untersagt, selbst Finanzdienstleistungen anzubieten.



Szenario 3: Caught in the Matrix - Erhebliche Interventionen in eng gefasstem Ökosystem



Im dritten Szenario sorge ein strenger Regulierungsrahmen für die Stabilität und Sicherheit des europäischen Finanzsystems. Wettbewerb und bahnbrechende Innovationen seien diesem Ziel zum Opfer gefallen. Hohe regulatorische Eintrittsbarrieren hätten zu oligopolistischen Marktstrukturen mit dominierenden traditionellen Banken geführt. Vollständig digitalisierte und personalisierte Bankdienstleistungen suche man vergebens. Stattdessen stünden eher etablierte Werte (Datenschutz und Transparenz) sowie konservative und kostenorientierte Geschäftsmodelle im Vordergrund.



Szenario 4: Big Players' Paradise - Lange regulatorische Leine in eng gefasstem Ökosystem



Im letzten Beispiel würden internationale Big Player das Bankwesen in Europa dominieren. Hier hätten niedrige Regulierungsstandards und eine Lockerung der Zulassungsbestimmungen finanzkräftigen Big-Tech-Unternehmen ermöglicht, mit großen Kundenstämmen in den Markt für Finanzdienstleistungen einzutreten und zusammen mit etablierten Banken ein mächtiges Oligopol zu bilden, das die Entstehung neuer und innovativer Start-ups behindere und sich nachteilig für die Kunden auswirke, die mit hohen Preisen, geringer Transparenz und zweifelhaften Datenschutzstandards rechnen müssten.



"Jedes dieser vier Zukunftsszenarien wird das europäische Banken-Ökosystem vor entscheidende Herausforderungen stellen", sage Peek. "Traditionelle Bankinstitute werden mehr denn je mit innovativen Wettbewerbern, großen Technologieunternehmen oder dezentralen Finanzdienstleistern konfrontiert sein. Die Aufsichtsbehörden werden ihre Regelwerke aktualisieren, und die Kundenerwartungen werden sich ändern. Unsere Szenarioanalyse ermöglicht es Banken, sich proaktiv auf die kommenden Entwicklungen vorzubereiten. Andernfalls ist für sie die Wahrscheinlichkeit hoch, in den nächsten Jahren angesichts der Herausforderungen, die eine Bedrohung für traditionelle Bankgeschäftsmodelle darstellen, zu scheitern." (12.12.2022/ac/a/m)







