Paris (www.aktiencheck.de) - Die Zwischenwahlen in den USA scheinen für die Märkte im Vergleich zur Inflation eher zweitrangig zu sein, so Christophe Foliot, Portfoliomanager für US-Aktien bei Edmond de Rothschild Asset Management.



Die US-Bürger würden über die vollständige Erneuerung des Repräsentantenhauses und über ein Drittel des Senats abstimmen. Die Demokraten würden derzeit über eine äußerst knappe Mehrheit im Kongress verfügen, aber es herrsche zunehmend Einigkeit darüber, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus gewinnen würden und das Rennen zwischen Republikanern und Demokraten um den Senat sehr eng werde, in dem eine Mehrheit der von den Republikanern gehaltenen Sitze erneuert werden werde. Das Thema Abtreibung stehe im Mittelpunkt der Debatten und könnte einige republikanische Wähler, insbesondere Frauen, dazu bewegen, für die Partei von Joe Biden zu stimmen. Biden habe am 18. Oktober, ein Gesetz versprochen, das ein Recht auf Abtreibung garantiere, auf die Tagesordnung des Kongresses zu setzen, sollten die Demokraten bei den Zwischenwahlen siegen. Die wirtschaftliche Bilanz von Joe Biden sei jedoch kritisiert worden, was seine Beliebtheitswerte habe sinken lassen. Wenn der Kongress gespalten sei oder von den Republikanern gewonnen werde, könnten nur wenige Reformen durchgeführt werden. Exekutivanordnungen in der Außenpolitik wären eine Möglichkeit, die zweite Hälfte der Amtszeit des Präsidenten zu gestalten. Dies würde ein geringeres legislatives Risiko bedeuten, was die Märkte im Allgemeinen begrüßen würden. Ein rein demokratisch besetzter Kongress stelle für die Anleger ebenfalls keine große Veränderung dar. Es sei daher unwahrscheinlich, dass die Zwischenwahlen zu einer Änderung der Allokationspositionierung führen würden. (07.11.2022/ac/a/m)





