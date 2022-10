Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute Morgen wurde der Gasmarkt durch eine Nachricht aus der norwegischen Gasaufbereitungsanlage Nyhamna erschüttert, die Erdgas aus den Offshore-Feldern Ormen Lange und Aasta Hansteen verarbeitet und für 20% der Gasexporte in das Vereinigte Königreich verantwortlich ist, so die Experten von XTB.



Die Nationalgarde und die Polizei seien vor Ort erschienen und hätten das Gelände gesichert, während das Personal der Anlage evakuiert worden sei. Die TTF-Gaspreise seien angesichts der jüngsten Ausfälle der Energieinfrastruktur in Europa vorübergehend um fast 10% auf 175 EUR/MWh gestiegen.



Nach einer ersten Erklärung der Polizei, die auf einen falschen Bombenalarm hindeuten würde, hätten die Gaspreise ihre Gewinne in Europa jedoch zurückgehalten. Darüber hinaus habe das Unternehmen bekanntgegeben, dass der Gastransfer unverändert bleibe. (13.10.2022/ac/a/m)





