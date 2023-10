Die Märkte könnten Stärke aus dem möglichen Ausblick für 2024 schöpfen.



Die US-Wirtschaft könnte sich verlangsamen, wenn die vollen Auswirkungen der Zinserhöhungen sichtbar würden. Ein "Soft Landing" würde der FED neuen geldpolitischen Spielraum verschaffen. Anleger könnten jedoch langfristige Wachstumswerte gegenüber Aktien der Old Economy übergewichten.



Der Schwerpunkt habe sich von der Bewertung hin zu den Unternehmensgewinnen verlagert - der wichtigste Treiber für jede anhaltende Rallye. Die Erwartungen seien während der Q3-Berichtssaison aufgrund starker Tech-Firmen, einem geringeren Druck auf die Gewinnmargen aufgrund der Inflation und widerstandsfähiger Volkswirtschaften gestiegen.



Die Märkte würden auf das Jahr 2024 blicken. Das nächste Jahr könnte überdurchschnittlich gut ausfallen, da viele immer noch vorsichtig seien und zudem ein Konsens über ein zweistelliges Gewinnwachstum und Zinssenkungen für 2024 bestehe.



Die Liste der Sorgen sei lang, aber steigende Ölpreise seien das größte Risiko. Preiserhöhungen seien wie eine zusätzliche Konsumsteuer und ein Treiber von Inflation, aber sie könnten wieder nachgeben. Höhere Anleiherenditen, Streiks und ein Government Shutdown seien weniger besorgniserregend.



Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich Ende Juli erneut dem Rekordhoch von 4.817 Punkten genähert. Jedoch sei er beim 78,6%-Retracement der Abwärtsbewegung von Dezember 2021 bis Oktober 2022 auf einen starken Widerstand gestoßen. Infolgedessen habe es eine Korrektur von etwa 9 Prozent gegeben, die schließlich eine entscheidende Unterstützungszone im Bereich von 4.150 bis 4.250 Punkten erreicht habe.



Dieser Bereich umfasse auch die 50-Wochen-Linie, die in blau markiert sei. Eine erfolgreiche Verteidigung dieser Zone könnte auf einen möglichen Aufwärtsimpuls hindeuten, mit dem Ziel, das Allzeithoch zu testen. Andererseits könnte ein Durchbruch nach unten den Verkaufsdruck erhöhen und die psychologisch bedeutsame Marke von 4.000 Punkten näher rücken lassen. (09.10.2023/ac/a/m)







