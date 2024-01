Ein bedeutender Schritt nach vorn wäre die Rückkehr des PMI über die 50-Punkte-Marke, die zuletzt im Juni 2022 erreicht worden sei. Dies würde bedeuten, dass sich die Wirtschaft wieder auf dem Wachstumspfad befinde.



In der Vergangenheit habe sich der PMI nach Krisen schnell erholt, wie etwa nach dem Corona-Einbruch oder der Finanzkrise 2008. Die Annahmen würden auf der Hoffnung beruhen, dass sich dieses Muster fortsetzen werde.



Bemerkenswert sei, dass es in früheren Erholungsphasen keine Unterbrechungen bei der Rückkehr über die 50-Punkte-Marke gegeben habe. Daher seien die Erwartungen hoch, und ein möglicher Rückschlag könnte bei Ökonomen und Anlegern Besorgnis auslösen. (23.01.2024/ac/a/m)





