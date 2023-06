Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,38 EUR +1,76% (21.06.2023, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,39 EUR +1,91% (21.06.2023, 12:34)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Zweifeln der Aufsicht: Commerzbank wieder auf Vorstandssuche - AktiennewsEigentlich sollte Rüdiger Rass schon bald in das oberste Führungsgremium der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) einrücken - als Nachfolger des scheidenen Risikovorstands Marcus Chromik, so die Experten von "FONDS professionell".Doch daraus werde nun nichts.Rüdiger Rass werde, anders als bislang geplant, nicht neuer Risikovorstand der Commerzbank. Das habe das Kreditinstitut aus Frankfurt mitgeteilt. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, dass Rass die Nachfolge von Marcus Chromik antrete, der seinen Vorstandsvertrag nicht habe verlängern wollen. Seine bisherige Position als Chief Credit Risk Officer werde Rass jedoch behalten, so die Bank.Rass habe "nach Gesprächen mit der Bankenaufsicht im Einvernehmen mit Vorstand und Aufsichtsrat" entschieden, nicht mehr für das Vorstandsamt zur Verfügung zu stehen, habe das Institut erklärt. "Wir respektieren die Entscheidung von Rüdiger Rass und freuen uns, dass er der Bank weiterhin zur Verfügung steht", lasse sich Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann in der Pressemitteilung der Bank zitieren. "Wir werden den neuen Suchprozess für die Nachfolge des Risikovorstands unmittelbar starten und mit der entsprechenden Gründlichkeit vorantreiben."Medienberichten zufolge habe die Europäische Zentralbank (EZB) Bedenken gegen eine Berufung in den Vorstand angemeldet, auch weil fraglich gewesen sei, welche Rolle Rass bei der Vergabe von Krediten an den mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard gespielt habe. Persönlich sei Rass nichts vorzuwerfen, habe Finanzchefin Bettina Orlopp dem "Handelsblatt" zufolge auf der Hauptversammlung im Mai betont. "Herr Rass war an der Entscheidung zur Kreditvergabe an Wirecard nicht beteiligt", zitiere die Wirtschaftszeitung Orlopp.Laut "Handelsblatt", das sich auf "mit dem Thema vertraute Personen" berufe, habe die Bankenaufsicht dennoch grundsätzliche Zweifel angemeldet, ob Rass geeignet sei, ein so relevantes Vorstandsressort zu führen. Indem die Bank Rass' Nominierung zurückgezogen habe, habe sie ein formelles Veto der Aufseher vermieden. Die EZB habe sich der Zeitung zufolge nicht zum Thema äußern wollen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: