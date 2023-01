Hamburg (www.aktiencheck.de) - Offiziellen Angaben zufolge stagnierte das BIP Chinas im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal (0% QoQ, 2,9% YoY, 2022: 3,0%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Man dürfe aber fragen, wie es zu diesem Ergebnis gekommen sei, sei doch der nominalen Außenbeitrag in diesem Zeitraum um 24% eingebrochen, während die Baubeginne um fast 7% zurückgegangen seien und die Einzelhandelsumsätze um rund 0,8% nachgegeben hätten (alles QoQ). Auch der Rückgang des Outputs im Dienstleistungssektor um 2,1% passe nicht in das Bild einer stagnierenden Volkswirtschaft. Die Industrie könne die negativen Wachstumszahlen ebenfalls nicht kompensiert haben (Q4: -0,1%).



Positive Impulse seien alleine von der Investitionstätigkeit gekommen, die nach Berechnungen der Analysten um 20% expandiert sei. Unter dem Strich erscheine ihnen die ausgewiesene Stagnation des BIP im vierten Quartal nicht kompatibel mit der tatsächlichen Entwicklung in China zu sein. Tatsächlich würden sich die Finanzmärkte um die aufgezeigten Inkonsistenzen eher wenig kümmern und vielmehr auf die schon bald erfolgende Wiederbelebung der Wirtschaft hoffen, die die Analysten insbesondere für das zweite und dritte Quartal erwarten würden. Insgesamt könnte Chinas BIP in diesem Jahr offiziell um 5,8% zunehmen. (19.01.2023/ac/a/m)



