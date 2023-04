EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) gebe heute leicht nach und bewege sich zur Mitte der dieswöchigen Range (1,09 bis 1,10). Das Paar notiere für diese Woche im Minus, da der Wochenauftakt für den Euro schwach gewesen sei. Gestern habe es bereits eine erste Gegenbewegung gegeben. In der Vorwoche habe der Kurs bei 1,1075 ein neues Jahreshoch erreicht, doch der wichtigste Widerstand bei 1,1033 sei nicht nachhaltig geknackt worden. Die Bären könnten mit einer Topbildung argumentieren. Der Trend bleibe jedoch aufwärts gerichtet, sodass ein zweiter Test zu erwarten sei. Die wichtigste Unterstützung sei das Tief bei 1,0482.



Der DAX-Future (ISIN: DE0008469594, WKN: 846959) falle heute und erreiche bei 15.970 Punkten den tiefsten Stand des Tages. Das Wochentief befinde sich weiter unten bei 15.900 Punkten. Gestern Nachmittag habe der Index noch bei 16.056 Punkten notiert. Die Bullen würden zögern, den Abstand zum Rekordhoch weiter zu verringern, das im November 2021 bei 16.294 Punkten markiert worden sei. Im vorbörslichen Handel habe im M15 der EMA20 den EMA50 von oben gekreuzt, sodass weitere Verluste möglich seien. Höhere Hochs und höhere Tiefs über den gleitenden Durchschnitten würden für einen kurzfristigen Richtungswechsel sprechen. (19.04.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street spitzt sich die Lage in dieser Woche zu, so die Experten von XTB.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe seine Rally kurz vor dem Jahreshoch gestoppt und leicht nach unten gedreht. Im W1 sei ein Doij zu erkennen - eine Kerze, die auf unentschlossene Marktteilnehmer hindeute. Die Stimmung habe sich gestern verschlechtert, nachdem zwei Mitglieder der FED ihre Ansicht bekräftigt hätten, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich seien. Die US-Berichtssaison gewinne unterdessen an Fahrt - Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) werde vor der US-Eröffnung die Quartalszahlen veröffentlichen, während Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) nach Börsenschluss dran seien.