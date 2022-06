Die Tradition der Pferdewetten

Royal Ascot

Marche-Concours national de Chevaux

St. Leger Stakes

Prix de l’Arc de Triomphe

Galway Races

Preis der Diana

Die genannten Rennen sowie viele weitere Gelegenheiten laden Freunde des Pferdesports dazu ein, mitzufiebern und auch zu wetten. Die Wettleidenschaft der Zuschauer/innen ist eine zentrale Einnahmequelle der Veranstaltungen im Pferderennsport. Direkt an der Pferderennbahn ergibt sich üblicherweise die Gelegenheit, die eine oder andere Wette zu platzieren. In Zeiten zunehmender Digitalisierung sind aber auch Online-Pferdewetten von großer Bedeutung.

Unabhängig davon, wie gewettet wird, haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Wettarten etabliert. So kann man beispielsweise auf Sieg wetten, eine Platz-Wette platzieren oder sein Glück bei einer Zweier-, Dreier- oder Vierer-Wette versuchen. Schlussendlich geht es immer darum, zu tippen, welche Pferde auf den vorderen Plätzen landen.



Die Geschichte der Börse

Der Traditionsreichtum des Pferdesports ist ohne Frage beeindruckend. Zugleich sollte man aber auch der weitreichenden Geschichte des Finanzmarkts Beachtung schenken. Geldgeschäfte begleiten die Menschheit bereits seit jeher. Die Geschichte des Geldes nahm vor vielen Jahrhunderten ihren Lauf. Die ersten Münzen sollen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus stammen und in Kleinasien im Umlauf gewesen sein. Griechenland nahm dann eine führende Rolle in der Verbreitung des Geldes im europäischen Raum ein.



Im Laufe der Zeit etablierte sich nicht nur Geld als Zahlungsmittel, sondern auch Wertpapiergeschäfte kamen allmählich auf. Die erste Aktie soll gegen Ende des 13. Jahrhunderts herausgegeben worden sein. Dabei handelte es sich um die Beteiligung an einer Kupfermine in Schweden. Bis zur Verbreitung von Börsen dauerte es allerdings noch. Ab dem 15. Jahrhundert entstanden zunächst in Belgien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden Warenbörsen, die sich dem Handel von Rohstoffen, Waren und Produkten widmeten.



Wenn heute von der Börse die Rede ist, ist aber typischerweise die Wertpapierbörse gemeint. Hier werden Aktien und Anleihen gehandelt. Zunächst begann die Geschichte der klassischen Börse 1409 in Brügge. Dort gab es eine Warenbörse, an der auch Wechsel gehandelt wurden. Dementsprechend stellte sie die erste Wertpapierbörse dar. Mit der Royal Exchange in London öffnete dann im 16. Jahrhundert die erste reine Wertpapierbörse ihre Pforten.



Die Historie des Wertpapierhandels an der Börse erweist sich bis heute als Erfolgsgeschichte. Wall Street, Tokyo Stock Exchange und Frankfurter Börse sind nur einige Beispiele für traditionsreiche und zugleich topaktuelle Börsen. Durch Online-Broker und Broking-Apps hat der Wertpapierhandel unlängst eine neue Dimension angenommen und ist heute der Allgemeinheit zugänglich. Wer das Risiko nicht scheut und auf renditestarke Investitionen hofft, ist auf dem Börsenparkett richtig und kann auch von zuhause aus Aktien kaufen und verkaufen.



Parallelen von Pferderennen und Aktienkäufen

Auf den ersten Blick besteht zwischen Pferderennen und Aktien keine Verwechslungsgefahr. Bei näherer Betrachtung offenbaren sich jedoch einige Parallelen. Sowohl Anleger/innen als auch Wettfreunde tätigen riskante Investitionen und hoffen auf den prognostizierten Ausgang. Außerdem haben Pferderennen ebenso wie Wertpapiergeschäfte eine lange Tradition. Die Parallelen sorgen dafür, dass Pferdewetten und Wertpapiere eine ähnliche Zielgruppe ansprechen.



Heute sind Pferderennen nicht mehr nur der High Society vorbehalten, während auch alle Interessierten Zugang zur Börse erhalten. Interessierten steht es heute frei, Aktien zu kaufen und/oder auf Pferderennen zu wetten. Diejenigen, die diese beiden Leidenschaften in sich tragen, können auch darüber nachdenken, Aktien eines Wettanbieters zu erwerben. (21.06.2022/ac/a/m)









