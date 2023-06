Zypern (14.06.2023): Binance reduziere auch seine Aktivitäten in Zypern. Die Cyprus Securities and Exchange Commission habe Binance Cyprus Limited auf ihrer Website als "Unter Prüfung für Antrag auf Abmeldung" gekennzeichnet. Obwohl Binance im Oktober in Zypern eine Registrierung der Klasse 3 als Krypto-Asset-Dienstleister (CASP) erhalten habe, habe das Unternehmen seine Dienstleistungen in Zypern nie eingeführt. Das Unternehmen konzentriere sich nun darauf, die neuen Vorschriften für Märkte für Krypto-Assets (MiCA) in den nächsten 18 Monaten zu erfüllen.



Frankreich (16.06.2023): Die französische Einheit von Binance werde von lokalen Behörden wegen "illegaler" Bereitstellung von digitalen Vermögensdienstleistungen und "Handlungen der erschwerten Geldwäsche" untersucht, so die Pariser Staatsanwaltschaft. Die Untersuchung beziehe sich darauf, dass das Unternehmen illegal als Anbieter von digitalen Vermögensdienstleistungen tätig gewesen sei, bevor es im Mai 2022 eine behördliche Genehmigung erhalten habe. Trotz dieser Herausforderungen betone Binance, dass es sich an alle Gesetze in Frankreich halte und weiterhin eng mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden an allen laufenden Compliance-Anforderungen zusammenarbeite.



Kanada (12.05.2023): Binance habe seinen Rückzug aus dem kanadischen Markt angekündigt und nenne neue Anweisungen zu Stablecoins und Beschränkungen für Krypto-Börsen für Investoren als Gründe für den Abzug. Andere Kryptounternehmen, die Kanada verlassen hätten, seien OKX, Paxos und dYdX, die alle das regulatorische Umfeld als Grund angeben würden. Der Rückzug von Binance erfolge, nachdem die Canadian Securities Administrators verlangt hätten, dass Krypto-Handelsplattformen sich bis zum 23. März bei ihnen registrieren lassen würden. Binance habe jedoch das Vertrauen geäußert, dass es "irgendwann wieder in den Markt zurückkehren wird, wenn kanadische Nutzer wieder die Freiheit haben, auf eine breitere Palette digitaler Vermögenswerte zuzugreifen."



Die derzeitige regulatorische Überwachung in den USA beschränke sich ausschließlich auf das US-Territorium. Viele Länder, wie zum Beispiel das Vereinigte Königreich und China, würden eine freundliche Umgebung für Kryptoregulierungen schaffen, und die Auswirkungen der bevorstehenden MiCA-Vorschriften in der EU würden abzuwarten bleiben. Binance habe klugerweise seine Operationen in den USA von anderen Ländern getrennt, was bedeute, dass die US-Regierung nur rechtliche Schritte gegen die US-Tochtergesellschaft einleiten könne. Der Kryptowährungsmarkt sei global, und es sei wichtig zu sehen, wie andere Länder auf Maßnahmen der US-Regierung reagieren würden. (16.06.2023/ac/a/m)







Niederlande (16.06.2023): Binance hat seine Operationen in den Niederlanden eingestellt, nachdem es nicht gelungen ist, eine Lizenz als virtueller Vermögensdienstleister (VASP) zu erhalten. Die Beendigung treffe sofort in Kraft und verhindert, dass neue niederländische Kunden Konten eröffnen würden. Bestehende Kunden könnten ab dem 17. Juli nur noch Vermögenswerte abheben, ohne weitere Käufe, Trades oder Einzahlungen zuzulassen. Binance habe zuvor im April 2022 eine Geldstrafe von über 3 Millionen US-Dollar erhalten, weil es in den Niederlanden ohne die erforderliche Lizenz und Registrierung tätig gewesen sei.