Dow Jones Industrial



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche leicht um 0,3% konsolidiert. Er habe bei 33.408 Punkten geschlossen. Qualitätstitel seien eher gefragt gewesen, während spekulativere Aktien verkauft worden seien. Der Russell 2000 habe 2,2% verloren. Die schwächsten Sektoren seien Energie (-5,4%), nichtzyklischer Konsum (-3,1%) und Versorger (-2,9%) gewesen, während Technologie (+3,1%) gefragt gewesen sei. Der Arbeitsmarkt in den USA sei nach wie vor robust, im September seien 336.000 neue Jobs geschaffen worden, gleichzeitig seien die Zahlen für August und Juli nach oben revidiert worden. Dies wiederum habe die länger laufenden Staatsanleihen unter Druck gesetzt. Die Rendite für 10-jährige Laufzeiten sei auf 4,78% gestiegen und habe dazu geführt, dass die Märkte nochmal mit einer weiteren Zinserhöhung rechnen würden. Das Interesse der Marktteilnehmer an der aus mittelfristiger Sicht wichtigen 200-Tage-Linie (aktuell bei 33.842 Punkten) Positionen aufzubauen, sei zunächst gering gewesen. Die langen Dochte an den Tageskerzen würden jedoch ein vorhandenes, jedoch eher halbherziges Kaufinteresse signalisieren. So sei der Dow Jones Anfang der Woche mit einem Wochen-Intraday-Tief von 32.825 Punkten unter die 33.000 Punkte-Marke gefallen. In diesem Bereich liege eine wichtige Unterstützung, die sich bereits während des gesamten Jahresverlaufs als wirksam gezeigt habe. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden die Konsolidierungsphase im Dow Jones nach wie vor als fortgeschritten ansehen, auch wenn die unsichere Lage im Nahen Osten nochmal für eine Konsolidierungswoche sorgen könnte und eben auch für den Volatilitätsspike, der letzten Endes noch für ein gutes Kaufsignal fehle. Die nächste Unterstützung würden sie bei 32.606 Punkten sehen. Bei einer Zuspitzung des Konflikts könnte der Dow auch schnell bei 31.450 Punkten landen. Sollten die Börsen diese Woche schwach sein, dann würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank mit einer Gegenbewegung rechnen, die zumindest für eine taktische Trading-Opportunität gut sein sollte. Der nächste Widerstand sei die 200-Tage-Linie.



Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe vergangene Woche seinen negativen Trend unterbrechen und die neue Handelswoche mit einer positiven Gegenbewegung über die 128%-Punktemarke starten können. Der Bund-Future sei angesichts des beunruhigenden Hamas-Angriffs auf Israel gefragt, da die Anleger verstärkt in sicherere Anlageklassen umschichten würden. Der Bund-Future habe jedoch weiterhin unter der ehemals wichtigen Unterstützungszone von 130%-Punkten notiert. Die zukünftige Entwicklung werde maßgeblich durch Inflationsdaten und die Politik der EZB beeinflusst. Ohne eindeutige Signale der EZB bezüglich eines Endes der Zinsanhebungen könnte der Rentenmarkt weiterhin unter Druck stehen. Die Veröffentlichung des EZB-Protokolls zu der Septembersitzung in dieser Woche könnte Anzeichen über das weitere Vorgehen liefern.



Einschätzung



Aufgrund geopolitischer Risiken und ansteigender Ölpreise, die den Inflationsdruck aufrechterhalten würden, würden die Akteure an den Aktien- und Rentenmärkten derzeit sehr zurückhaltend handeln. Die aktuellen Stabilisierungsversuche schienen noch nicht zu greifen, weshalb die Analysten der Fürst Fugger Privatbank eine defensivere Positionierung empfehlen würden. (09.10.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte in der abgelaufenen Handelswoche erneut seinen bestehenden Abwärtstrend fort und schloss die Woche mit einem Kursverlust von 157 Punkten oder 1,02%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Trotz einer positiven Gegenbewegung am Freitag drohe dem DAX zum Wochenbeginn weiterer Abgabedruck. Der Hamas-Angriff auf Israel verunsichere die Börsen weltweit und sorge für einen Preisanstieg bei Gold, dem US-Dollar und Öl. Ferner könne der steigende Ölpreis den anhaltenden Druck auf die Inflation hochhalten. Charttechnisch ist der DAX weiterhin angeschlagen, nachdem er vergangene Woche am Mittwoch kurzfristig unter die 15.000 Punktemarke abgetaucht sei. Der Wochenverlust habe jedoch durch zwei positive Handelstage wieder abgefedert werden können. Für diese Handelswoche würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank einen Rückgang bis zu der Unterstützungszone im Bereich der 14.800 Punktemarke als möglich sehen. Auf der Oberseite sollte bei einer Entspannung der geopolitischen Lage ein Anstieg über das mittlere Bollinger-Band bei 15.440 Punkten realistisch sein. Erst nachhaltige Kurse oberhalb von 15.800 Punkten würden das charttechnische Bild aufhellen. Der Start der US-Berichtssaison könnte in dieser Woche zusätzliche Impulse geben.EURO STOXX 50