An der Wall Street sei das Sentiment etwas von der jüngsten Stimmungsumfrage zum Konsumentenvertrauen gedrückt worden, welche sich, wie laut einer Reuters-Umfrage erwartet, im Monatsvergleich um rund 2 Zähler auf einen Indexwert von 100,2 eingetrübt habe. Ohne weitere Impulse seien der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der mit Standardwerten bestückte DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ebenfalls zurückhaltend gehandelt worden, sodass diese ohne größere Ausschläge zur Schlussglocke nahezu unverändert notiert hätten. Lediglich der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe den Tag mit rotem Vorzeichen beendet.



Am heutigen Morgen würden Asiens Leitindices ein gemischtes Bild abgeben. Unterstützend würden jedoch Aussagen der chinesischen Gesundheitsbehörde wirken, denen nach daran gearbeitet werde, die durch die Covid-Maßnahmen bereiteten "Unannehmlichkeiten" zu verringern. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa einen freundlichen Handelsstart erwarten lassen.



Im Rohstoffbereich habe der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent gestern beinahe ein neues 12-Monats-Tief markiert. Die Sorgen rund um chinesische Lockdowns würden weiterhin schwer wiegen. Indes habe dies Gerüchte über eine mögliche Einigung auf eine geringere Fördermenge beim nächsten OPEC+ Treffen am 4. Dezember angeheizt. Der Goldpreis hingegegen habe sich in den letzten 24 Stunden kaum verändert präsentiert. Der Bitcoin werde leicht höher gehandelt, bewege sich allerdings immer noch unter der USD 17.000-Marke.



Während heute kaum nennenswerte Unternehmensmeldungen bevorstünden, stünden makroseitig mit der bereits erwähnten Eurozonen-Inflation sowie dem monatlichen US-ADP Beschäftigungsbericht zwei Schwergewichte auf der Agenda. Für Impulse könnte auch eine am Abend abgehaltene Rede des FED-Chefs Jerome Powell sorgen. (30.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Mittelpunkt des europäischen Handelsgeschehens standen gestern klarerweise die vorläufigen harmonisierten - also nach einheitlichen EU-Standards berechneten - Verbraucherpreise aus Deutschland und Spanien für November, welche sich beide als rückläufig erwiesen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während die Teuerungsrate in der größten Volkswirtschaft Europas im Monatsvergleich einen Rückgang von 11,6 auf 11,3% verzeichnet und somit der Konsensusschätzung entsprochen habe, sei die spanische Inflationsrate mit 6,6% ganze 0,9 Prozentpunkte unter den laut einer Reuters-Umfrage im Schnitt erwarteten 7,5% zu liegen gekommen.