FAANG sei ein Akronym für die fünf best-performenden US-Tech-Aktien, die das Wachstum des Technologiesektors in der letzten Hausse geprägt hätten. Der Grund: Sie hätten maßgeblich von der mobilen Cloud-Ära und von ihrer führenden Marktposition profitiert, die es ihnen ermöglicht habe, stärker zu wachsen als der Rest des Aktienmarktes. Angesichts ihrer Größe, der Sättigung einiger ihrer Märkte und des regulatorischen Gegenwinds sei es unrealistisch zu erwarten, dass diese Technologiegiganten im nächsten Haussezyklus eine ähnliche Wachstumsprämie erzielen würden. Es würden neue Technologietrends aufkommen und neue Marktführer, die in der Lage seien, ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen. Der Aktienmarkt werde dies honorieren und neue Marketing-Akronyme prägen. Ähnlich wie vor zehn Jahren, als der Technologieindex von PC- und Speicherunternehmen dominiert worden sei, dürfte dieser neue Zyklus erhebliche Chancen für Bottom-up-Stockpicker und aktive Investoren bieten, die diese künftigen Marktführer identifizieren könnten.



Langfristige Technologietrends seien nach wie vor erfolgreich, da sie auf eine Vielzahl globaler Herausforderungen reagieren würden. Ob es um die Bekämpfung des Klimawandels, den Rückgang der chinesischen Arbeitskräfte, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften oder die steigenden Rohstoffkosten gehe, alle Unternehmen würden nach Effizienz streben und wollten mit weniger mehr erreichen. Technologie bleibe die Lösung, denn sie liefere schnellere, bessere und günstigere Produkte, unterstützt durch das Mooresche Gesetz, für eine wachsende digitale Bevölkerung, die neue Technologien eher annehme.



ChatGPT sei nur das jüngste Beispiel für die Fähigkeit der Technologie, die Produktivität zu steigern, und stelle einen Wendepunkt für die generative KI bei der Erstellung von Inhalten dar. Auch wenn seine tatsächliche Intelligenz noch begrenzt sei, habe ChatGPT die KI demokratisiert. Mit 100 Millionen Nutzern in nur zwei Monaten seit seiner Einführung treibe der Chatbot die Innovation voran und bringe KI als Co-Piloten in zahlreiche Softwareanwendungen. Codierung, Bildung, Recht, Marketing und Journalismus seien nur einige der Branchen, die von den Produktivitätssteigerungen durch generative KI profitieren könnten.



Bei der Bewertung neuer Technologien sei es wichtig, den Hype-Zyklus zu im Hype Zyklus nicht den Kompass zu verlieren, indem man sich auf realistische Wachstums- und Gewinnerwartungen und nicht nur auf das Umsatzwachstum konzentriere. Nach Erachten der Experten von Janus Henderson Investors ist die Entwicklung der Gewinnschätzungen der wichtigste Faktor für die Aktienrenditen. Die Pandemie habe zu unrealistischen Wachstumserwartungen geführt, die sich als unhaltbar erwiesen hätten. Der breitere Aktienmarkt, einschließlich des Technologiesektors, müsse sich nun auf eine sich abschwächende Wirtschaft einstellen, wobei die einzige wirkliche Debatte eine weiche oder harte Landung sei.



Die Gewinnerwartungen der Unternehmen seien bis 2022 für die meisten Technologieunternehmen - mit Ausnahme einiger zyklischer, konjunktursensiblerer Bereiche - weiterhin hoch geblieben. Im weiteren Jahresverlauf seien jedoch die ersten breiteren Gewinnprognosen nach unten korrigiert worden - ein Prozess, der sich bis Anfang 2023 fortgesetzt habe. Dadurch seien die Gewinnerwartungen auf ein vernünftigeres Niveau gesunken. Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass der Sektor kurz vor dem Abschluss dieses Korrekturprozesses steht. Zuletzt habe Intel im vierten Quartal den stärksten Gewinnrückgang seit zwei Jahrzehnten verzeichnet, die Gewinne im Speichergeschäft von Samsung seien im vierten Quartal um 90% eingebrochen und Amazon Web Services habe im Januar 2023 ein deutlich schwächer als erwartetes Umsatzwachstum gemeldet. Dies seien nur einige Beispiele für größere Korrekturen, die die Experten für den Sektor einkalkuliert hätten.



Neben den langfristigen Technologietrends, die unverändert bestünden, würden die Experten angemessenere Gewinnerwartungen und rationale Bewertungen optimistischer hinsichtlich der Aussichten für den Technologiesektor stimmen. Für aktive Investoren, die sich auf Fundamentaldaten wie Gewinne und Cashflows konzentrieren würden, sei die Erfahrung von 2022 zwar bitter, aber letztlich befreiend gewesen. In der Vergangenheit hätten Bärenmärkte in der Regel nicht so lange gedauert - zu Jahresbeginn 2023 hätten wir uns allerdings bereits über ein Jahr in dieser Baisse befunden. Der nächste Bullenmarktzyklus werde kommen und habe vielleicht sogar schon begonnen. Seit den 1930er Jahren habe der Technologiesektor in 20 von 23 Bullenzyklen andere Sektoren outperformt. Dies sei also keineswegs nur ein aktuelles Phänomen. Dieser neue Bullenzyklus - wenn er denn komme - dürfte jedoch profitable Technologieunternehmen honorieren und den Staffelstab von den FAANG-Aktien an neue Marktführer weitergeben. (07.03.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Rückblickend war 2020 eine generationenübergreifende Anomalie, in der eine beispiellose globale Pandemie auf Helikoptergeld der Zentralbanken traf, um den durch die weltweiten Lockdowns entstandenen wirtschaftlichen Schaden zu kompensieren, so Richard Clode, Global Technology Equities Portfolio Manager, Janus Henderson Investors.Die folgenden zwei Jahre hätten den Anlegern schmerzlich vor Augen geführt, dass die Fortschreibung pandemischer Wachstumsraten ebenso unrealistisch gewesen sei wie die Erwartung, dass aus den fast 600 unrentablen Technologieunternehmen in den USA die hochprofitablen Technologieführer von morgen werden würden. Die Kursverluste von mehr als 70% bei einigen unprofitablen Cloud-Software-, E-Commerce- und Fintech-Aktien sowie die erheblichen Kursverluste bei den am höchsten bewerteten Technologieunternehmen, die im Jahr 2020 so gut abgeschnitten hätten, würden an die dot.com-Blase und den Crash im Jahr 2000 erinnern.Der Auslöser für diesen Verlust sei eine deutliche Korrektur der Zinserwartungen infolge des Inflationsanstiegs gewesen. Angesichts der späten und aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank (FED) und der bereits einsetzenden Konjunkturverlangsamung würden die Experten jedoch davon ausgehen, dass der Höhepunkt der Zinserwartungen überschritten sei und damit auch der Höhepunkt der Bewertungsabschläge für Wachstumstechnologieunternehmen. Ein Großteil der Bewertungsabschläge, mit denen die überschüssigen Gewinne im Technologiesektor im Jahr 2020 infolge der Pandemie und der damit einhergehenden Beschleunigung der Technologieeinführung abgefedert werden sollten, scheine nun abgeschlossen zu sein.Echte Wachstumsunternehmen würden einen Wettbewerbsvorsprung und das richtige Geschäftsmodell brauchen, um Geld zu verdienen. Es habe rund 20 Jahre gedauert, bis unprofitable Technologiewerte nach der Dot-Com-Blase wieder populär geworden seien. Solange es nicht wieder zu globalen Lockdowns und "kostenlosem" Geld komme, sei es unwahrscheinlich, dass diese Art von Technologiewerten den nächsten Bullenzyklus bestimmen werde.