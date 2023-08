Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

407,60 CHF +0,56% (23.08.2023, 11:01)



L&S-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

426,30 EUR +0,04% (22.08.2023)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group AG:



Die Zurich Insurance Group (Zurich) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Privatpersonen und Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Gebieten betreut. Vor 150 Jahren gegründet, treibt Zurich heute den Wandel in der Versicherungsbranche voran. Die Gruppe bietet neben Versicherungsschutz zunehmend auch Präventionsdienstleistungen an, die beispielsweise das Wohlbefinden fördern und die Klimaresilienz stärken.



Im Einklang mit dem Ziel "gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten" strebt Zurich danach, eines der verantwortungsbewusstesten und wirkungsvollsten Unternehmen der Welt zu sein. Die Gruppe beabsichtigt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und sie verfügt über das höchstmögliche ESG-Rating von MSCI. Im Jahr 2020 lancierte Zurich das Projekt "Zurich Forest", um die Wiederaufforstung und Wiederherstellung der Biodiversität in Brasilien zu unterstützen.



Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende.



Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com. (23.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Zurich Insurance Group AG (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Einnahmen aus der Schaden- und Unfallversicherung hätten in H1/23 20.163 Mio. USD erreicht, was auf vergleichbarer Basis einen bemerkenswerten Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr bedeute und auf eine starke Preisdynamik zurückzuführen sei. Die Tarife für das Firmenkundengeschäft seien um 7% angehoben worden, und die im letzten Jahr durchgeführten Tarifierungsmaßnahmen hätten zu einer Erhöhung der Tarife für das Privatkundengeschäft um 4% in den ersten sechs Monaten des Jahres geführt. Die Gesamtrentabilität des Privatkundengeschäfts habe von diesen Preismaßnahmen besonders profitiert. Das Management habe hinzugefügt, dass es davon ausgehe, dass diese Effekte auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 anhalten würden.Der Analyst teile diese Ansicht und gehe davon aus, dass mögliche Spillover-Effekte auch in der ersten Hälfte des Jahres 2024 sichtbar würden. Darüber hinaus sei die Rendite der Kapitalerträge im ersten Halbjahr 23 auf 3,4% gestiegen, gegenüber 2,7% im Vorjahreszeitraum.Der Betriebsgewinn beim Lebensversicherung-Geschäft habe in H1 23 mit 939 Mio. USD um 4% über den Erwartungen der Analysten und auf vergleichbarer Basis um 18% höher als im Vorjahr gelegen. Verglichen mit dem Ziel für GJ 23 von über 1,8 Mrd. USD bedeute dies, dass bereits 52% erreicht worden seien. Dank einer Kombination aus günstigen wirtschaftlichen Veränderungen, Wechselkursschwankungen und zugrundeliegenden Wertsteigerungen sei die vertragliche Dienstleistungsmarge im Lebensversicherungsgeschäft auf 11,2 Mrd. USD gestiegen (+7% seit Dezember 2022).Die Geschäftsleitung habe jedoch in ihrem Ausblick für 2023 gewarnt, dass sie davon ausgehe, dass die makroökonomischen Bedingungen und die Volatilität der Finanzmärkte weiterhin Gegenwind für das Neugeschäft bedeuten würden.Der Betriebsgewinn im Farmers-Geschäft habe in H1 23 mit 993 Mio. USD zwar um 1% über dem Vorjahresniveau gelegen, sei jedoch um 3% hinter dem Konsens zurückgeblieben und durch eine erhöhte Schadenhäufigkeit aufgrund von Naturkatastrophen und Transaktionskosten beeinträchtigt worden. Die verwaltete Bruttoprämienmarge sei im Berichtszeitraum unverändert bei 6,7% geblieben und spiegle die Auswirkungen der Integrationskosten im Zusammenhang mit MetLife US wider. Das Management gehe jedoch davon aus, dass sie bis zum Jahresende wieder das historische Niveau von 7,0% erreichen werde.Zurich biete eines der attraktivsten Dividendenrenditen- und defensiven Geschäftsprofile im Sektor. Die Aktie werde mit einem Aufschlag von 10% auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum Medianwert der Wettbewerber gehandelt.Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung und das Kursziel von CHF 450,00 für die Zurich Insurance Group-Aktie. (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity