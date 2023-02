12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Zurich Insurance Group AG:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang fünf. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (09.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zurich Insurance Group AG (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) unter die Lupe.Zurich Insurance habe heute ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Der Betriebsgewinn sei gegenüber dem Vorjahr um 12% gestiegen. Das Management habe eine Dividendenerhöhung um 9% auf CHF 24 pro Aktie vorgeschlagen. Ein Ausblick für 2023 sei gegeben worden.Die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung hätten ein Rekordniveau von USD 43,3 Mrd. erreicht, was einem Anstieg von 8,0% gegenüber dem Vorjahr entspreche (14,0% bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen & Veräußerungen). Vorangetrieben worden sei dieser Effekt vor allem durch markt- und inflationsgetriebene Preisanstiege. Die Gruppe habe im Laufe des Jahres Preiserhöhungen von rund 6% erzielt. Vor allem in der Gewerbeversicherung habe man Preissteigerungen von 8% an die Versicherungsnehmer weitergeben können. Geringere Naturkatastrophenschäden hätten die Schaden-Kosten-Quote unterstützt, welche, trotz des inflationären Umfelds, mit 94,3% unverändert gegenüber dem Vorjahr geblieben sei.In der Lebensversicherung sei das Jahresprämienäquivalent auf vergleichbarer Basis um 7% gesunken, wobei die Neugeschäftsmarge gegenüber dem Vorjahr um 4,3% auf 24,8% zurückgegangen sei. Das Segment sei durch die ungünstige Volatilität der Finanzmärkte und die Ausbreitung der Omikron-Variante mit höheren Hospitalisierungsansprüchen in Japan beeinträchtigt worden. Farmer's Exchanges in den USA hätten ein Prämienwachstum iHv. 9% verbuchen können, das sowohl von der Einbeziehung der Konsolidierung des MetLife-Geschäfts als auch von einem tarifbedingten Wachstum profitiert habe.Die Kapitalisierungsquote (nach dem Schweizer Solvenztest SST) habe am Jahresende bei 265% gelegen, damit signifikant über dem Zielwert von mehr als 160% und habe somit seit dem dritten Quartal 2022 um 19 Prozentpunkte verbessert werden können.Der Betriebsgewinn habe sich auf USD 6,4 Mrd. belaufen, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Geschäftsleitung schlage eine Dividende in Höhe von CHF 24 pro Aktie vor, was einer Steigerung von 9% gegenüber dem Vorjahr entspreche.Unsere letzte Empfehlung für die Zurich Insurance Group-Aktie lautete "Halten", so Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen