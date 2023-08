Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:



Kurzprofil Zurich Insurance Group AG:



Die Zurich Insurance Group (Zurich) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Privatpersonen und Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Gebieten betreut. Vor 150 Jahren gegründet, treibt Zurich heute den Wandel in der Versicherungsbranche voran. Die Gruppe bietet neben Versicherungsschutz zunehmend auch Präventionsdienstleistungen an, die beispielsweise das Wohlbefinden fördern und die Klimaresilienz stärken.



Im Einklang mit dem Ziel "gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten" strebt Zurich danach, eines der verantwortungsbewusstesten und wirkungsvollsten Unternehmen der Welt zu sein. Die Gruppe beabsichtigt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und sie verfügt über das höchstmögliche ESG-Rating von MSCI. Im Jahr 2020 lancierte Zurich das Projekt "Zurich Forest", um die Wiederaufforstung und Wiederherstellung der Biodiversität in Brasilien zu unterstützen.



Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende.



Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com. (11.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Zurich Insurance Group AG (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ähnlich wie bei anderen europäischen Versicherern sei das Schaden- und Unfallversicherungssegment der Haupttreiber der Ergebnisse gewesen, während der Geschäftsbereich Leben die Erwartungen ebenfalls leicht übertroffen habe.Der operative Gewinn in H1/23 der Gruppe habe sich auf USD 3.720 Mio. belaufen (nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr) und damit über den Erwartungen der Analysten von USD 3.681 Mio. (+5%) gelegen. Zurich habe mit 22,9% auch die höchste Eigenkapitalrendite aller Zeiten erzielt.Die Erträge aus der Schaden- und Unfallversicherung seien bei vergleichbaren Bedingungen um 10% gestiegen und hätten in H1/23 USD 20,2 Mrd. erreicht. Zurich habe Preiserhöhungen von rund 6% erzielt, unterstützt durch eine Tarifänderung in der Gewerbeversicherung von 7% und einer Erholung im Privatkundengeschäft. Während der Rückgang des Betriebsergebnisses des Segments auf USD 2,2 Mrd. (-6% in USD) auf Währungseffekte und den Wegfall eines einmaligen Gewinns im Vorjahr zurückzuführen sei, habe der Schweizer Versicherer eine starke Schaden-Kosten-Quote von 92,9% (+1,3 Prozentpunkte) beibehalten können.In H1/23 seien die Prämien aus dem Lebensversicherungs-Neugeschäft um 13% bzw. um 17% (auf vergleichbarer Basis) gestiegen. Das Wachstum sei vor allem durch den Verkauf von Privatkunden-Sparprodukten in Spanien und den Verkauf von Schutzprodukten in Japan getragen worden, der sich von einem niedrigen Niveau im Vorjahr erholt habe. Der Betriebsgewinn in Höhe von USD 939 Mio. habe trotz der Aufwertung des US-Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen um 11% höher als im Vorjahreszeitraum gelegen.Auf vergleichbarer Basis habe sich dieser im Lebensversicherungssegment um 18% verbessert. Die Verbesserung sei auf ein rentables Wachstum in Lateinamerika sowie auf höhere CSM-Abschreibungen, ein starkes Gebührenergebnis und den Wegfall von Übergangsanpassungen im Jahr 2022 zurückzuführen.Die Kapitalisierungsquote (nach dem Schweizer Solvenztest SST) habe zum Ende des H1 bei 263% und damit signifikant über dem Zielwert von mehr als 160% gelegen. Trotz einer Verbesserung um fünf Prozentpunkte seit Q1/23 habe diese Kennzahl die Erwartungen der Analysten um einen Prozentpunkt leicht verfehlt.Die letzte Empfehlung lautete "halten", so Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity