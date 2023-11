SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

Kurzprofil Zurich Insurance Group AG:



Die Zurich Insurance Group (Zurich) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Privatpersonen und Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Gebieten betreut. Vor 150 Jahren gegründet, treibt Zurich heute den Wandel in der Versicherungsbranche voran. Die Gruppe bietet neben Versicherungsschutz zunehmend auch Präventionsdienstleistungen an, die beispielsweise das Wohlbefinden fördern und die Klimaresilienz stärken.



Im Einklang mit dem Ziel "gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten" strebt Zurich danach, eines der verantwortungsbewusstesten und wirkungsvollsten Unternehmen der Welt zu sein. Die Gruppe beabsichtigt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und sie verfügt über das höchstmögliche ESG-Rating von MSCI. Im Jahr 2020 lancierte Zurich das Projekt "Zurich Forest", um die Wiederaufforstung und Wiederherstellung der Biodiversität in Brasilien zu unterstützen.



Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende.



Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com. (09.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Zurich Insurance Group AG (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie üblich habe das Unternehmen ein Update zu den 9M-Ergebnissen vorgelegt, das nur sehr allgemeine Informationen enthalte. Nach Ansicht des Analysten sei das Versprechen eines neuen Aktienrückkaufs zusätzlich zu den regelmäßigen Dividenden eine spannende Nachricht für die Anleger.Die Versicherungseinnahmen im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft seien im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis um 9% auf USD 31,4 Mrd. gestiegen. Nach Regionen betrachtet, seien die Versicherungseinnahmen im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft in der EMEA und in Nordamerika um 7% gestiegen, während sie in Lateinamerika auf vergleichbarer Basis um 36% zugenommen hätten, was auf ein starkes kommerzielles Wachstum und höhere Einzelhandelsumsätze zurückzuführen sei. Was die Großschäden betreffe, so sei die Zürich weiterhin auf Kurs, die Schäden für das GJ innerhalb der prognostizierten Bandbreite (2,5 bis 3,0%) zu halten, trotz schwerer Überschwemmungen und Hagelstürme in Europa in Q3.Das Lebensversicherungsgeschäft der Gruppe sei in den 9M 2023 weiter gewachsen, wobei die Prämien aus dem Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um 23% gestiegen seien. Besonders stark sei das Wachstum in den Regionen EMEA, Asien-Pazifik und Lateinamerika gewesen, wo die Prämien aus dem Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um 12%, 58% bzw. 38% gestiegen seien. Dieses Wachstum sei vor allem auf ein höheres Umsatzvolumen und gestiegene fondsgebundene Verkäufe zurückzuführen gewesen. Das in den 9M gezeichnete Neugeschäft habe USD 769 Mio. zur vertraglichen Leistungsmarge beigetragen, 6% mehr als im Vorjahr auf vergleichbarer Basis.Die Farmers Exchanges würden sich weiterhin auf die Verbesserung ihrer versicherungstechnischen Leistung konzentrieren. Im dritten Quartal habe sich das versicherungstechnische Ergebnis der Farmers Exchanges weiter verbessert: Der Schaden-Kosten-Quote (ohne Katastrophenschäden) habe in Q3/23 bei 91,0% gelegen, verglichen mit 93,9% in Q2/23 und 94,3% in Q1/23.Die letzte Empfehlung für die Zurich Insurance Group-Aktie lautete "halten", so Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: