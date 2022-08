L&S-Aktienkurs Zur Rose-Aktie:

63,6250 EUR +0,55% (22.08.2022, 15:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Aktie:

62,05 CHF +1,80% (22.08.2022, 14:52)



ISIN Zur Rose-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange-Symbol Zur Rose-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose Group AG:



Die Zur Rose Group (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris.



Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen. (22.08.2022/ac/a/a)



Die Aktien von Zur Rose und SHOP APOTHEKE EUROPE würden nach deutlichen Kursverlusten am Montag schlagartig ins Plus drehen. Hintergrund für den plötzlichen Optimismus unter den Marktteilnehmern seien frische Gerüchte zur Schweizer DocMorris-Mutter, die laut der Nachrichtenagentur Bloomberg verschiedene strategische Optionen prüfe.Darunter befinde sich auch ein möglicher Verkauf, berichte Bloomberg und stütze sich dabei auf Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Demnach arbeite das in Frauenfeld ansässige Unternehmen mit Beratern zusammen, um Alternativen zu prüfen, die von einer Übernahme bis hin zu einer privaten Investition in öffentliches Beteiligungskapital reichen würden.Laut Bloomberg habe das Unternehmen in den letzten Monaten Gespräche mit potenziellen Käufern geführt, darunter die US-Buyout-Firmen KKR & Co. sowie Hellman & Friedman. SDAX gelisteten SHOP APOTHEKE EUROPE. Die Aktie drehe nach deutlichen Verlusten zur Stunde rund zwei Prozent ins Plus. Unter den beiden Online-Apotheken-Platzhirschen favorisiert "Der Aktionär" die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2022)