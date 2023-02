SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Aktie:

51,45 CHF +2,49% (16.02.2023, 11:09)



ISIN Zur Rose-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange-Symbol Zur Rose-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose Group AG:



Die Zur Rose Group (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris.



Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien.



Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen. (16.02.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zur Rose: Vor Neubewertung - AktienanalyseZur Rose (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) verkauft ihr Schweizer Geschäft und fokussiert sich damit auf den deutschen Markt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Deal dürfte rund 360 Mio. Franken in die Kassen spülen. Durch den Mittelzufluss werde die Onlineapotheke "weitgehend schuldenfrei". Die Zur Rose-Gruppe fokussiere sich künftig auf das B2C-Kerngeschäft und baue dabei auf die in der Schweiz gewachsene Expertise auf. "Mit dieser Konzentration ihrer Geschäftsaktivitäten wird die Gruppe ihre Position im 50-Mrd.Euro-Medikamentenmarkt Deutschland und in weiteren europäischen Ländern stärken", habe die Gesellschaft mitgeteilt.Dies gelte insbesondere für das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten, das mit dem Rollout des elektronischen Rezepts in Deutschland ein enormes Potenzial entfalte. "Die Gruppe wird das digitale Gesundheitsökosystem durch Services für chronisch erkrankte Patienten und Kunden sowie über strategische Kooperationen mit Gesundheitspartnern weiter ausbauen. Der Fokus liegt auf profitablem Wachstum", so der Konzern.Die Zur Rose-Aktie habe zwar bereits mit deutlichen Gewinnen reagiert, doch wegen des Befreiungsschlags könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen. Selbst nach der deutlich positiven Kursreaktion preise die Aktie die veränderte Kapitalstruktur noch nicht vollständig ein, meine beispielsweise das Analysehaus Jefferies. Die Experten hätten die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 26 auf 64 Franken angehoben. Diese Marke liege rund 28 Prozent über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 06/2023)Börsenplätze Zur Rose-Aktie:L&S-Aktienkurs Zur Rose-Aktie:51,75 EUR +0,98% (16.02.2023, 09:47)