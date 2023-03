Börsenplätze Zur Rose-Aktie:



Kurzprofil Zur Rose Group AG:



Die Zur Rose Group (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris.



Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien.



Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen. (28.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose Group AG (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) unter die Lupe.Auch am heutigen Dienstag gehe die Erholungsbewegung bei der Online-Apotheken-Aktie weiter. Der Kurs steige rund zwei Prozent, nachdem er Ende vergangener Woche völlig unter die Räder geraten sei. Analysten seien sich allerdings uneinig, wie die Verkaufswelle zu werten sei und wo nun das faire Kursziel für Zur Rose liege.Die negative Kursreaktion nach den Zahlen und der Jahresprognose für 2023 hätten Analysten der UBS mit einem schwachen Margenprofil des fortgeführten Geschäfts erklärt. Der Ausblick für das bereinigte EBITDA 2023 sei enttäuschend gewesen. Angesichts dessen sei damit zu rechnen, dass die bisherigen Schätzungen für Zur Rose sinken würden. Die UBS habe ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie (Kursziel: 43 Schweizer Franken) bestätigt.Gute Fortschritte hätten dagegen Warburg-Analysten mit Blick auf die eingeleiteten Sparmaßahmen attestiert. Zwar habe Zur Rose im abgelaufenen Geschäftsjahr einen erheblichen Verlust ausgewiesen, sei aber auf dem richtigen Weg. Die positiven Auswirkungen diverser Maßnahmen auf die Kosten sollten 2023 sichtbar werden, habe es in einer Studie geheißen. Warburg habe seine Kaufempfehlung (Kursziel: 80 Schweizer Franken) bestätigt.Bei Jefferies bleibe man ebenfalls bei einer Kaufempfehlung für Zur Rose (Ziel: 64 Franken). Das bereinigte operative Ergebnis habe sich zuletzt deutlich verbessert. Die Profitabilität sei besser gewesen als erwartet, habe es zur Begründung geheißen. Die Jahresprognose decke sich mit den Erwartungen.Die Deutsche Bank sehe das Ziel bei 56 Franken, rate aber nur zum Halten der Zur-Rose-Aktie.Langfristig würden Online-Apotheken spannend bleiben, Anleger müssten aber immer wieder mit erhöhter Volatilität rechnen. Zur Rose lebt immer noch hauptsächlich von Zukunftsfantasie - und ein Investment ist dementsprechend relativ spekulativer Natur, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2023)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link