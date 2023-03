Börsenplätze Zur Rose-Aktie:



Kurzprofil Zur Rose Group AG:



Die Zur Rose Group (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris.



Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien.



Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen. (27.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose Group AG (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) unter die Lupe.Nachdem es das Papier der Online-Apotheke gegen Ende vergangener Woche zerlegt habe, gebe es heute zunächst eine leichte Erholungsbewegung. Zur Rose habe v.a. mit der vorgelegten Prognose für Enttäuschung gesorgt. Allerdings gebe es langfristig einen möglichen positiven Treiber, der noch nicht berücksichtigt worden sei.Zur Rose habe kürzlich sein Schweiz-Geschäft verkauft, um sich ganz auf den deutschen Markt zu konzentrieren. Bereits vergangenes Jahr habe das Unternehmen angekündigt, mit Einsparungen und Produktivitätssteigerungen 2023 die Gewinnschwelle beim Ergebnis erreichen zu wollen. Mittlerweile rechne Zur Rose für das laufende Jahr jedoch mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 20 bis 40 Mio. CHF nach minus 69,7 Mio. CHF im Vorjahr (was leicht besser gewesen sei als die zuletzt genannten 70 bis 75 Mio. CHF). Nun gelte wieder das alte Zieljahr: 2024.Die Zur Rose-Aktie habe Ende vergangener Woche zeitweise rund 19% verloren. Da habe es nicht gehofen, dass die Gesellschaft darauf hingewiesen habe, dass zumindest inklusive des Verkaufs des Schweizer Geschäfts ja die Gewinnschwelle wie geplant erreicht worden sei. Dieser Gewinn durch den Verkauf sei allerdings nun mal ein Einmaleffekt.Der Außenumsatz solle 2023 im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken. Investitionen würden sich voraussichtlich auf 30 bis 40 Mio. CHF belaufen. Zur Rose verspreche (mal wieder) Verbesserungen dank Automatisierung und Verschlankung.Zur Rose werde übrigens künftig wohl DocMorris AG heißen. Über diesen Umbenennungsplan werde am 4. Mai auf der Hauptversammlung abgestimmt.Nach den Verlusten der Vortage liege die Zur Rose-Aktie heute deutlich im Plus. Ein klares Wendesignal sei das allerdings noch nicht. Ein Großteil des Kursgewinns nach dem angekündigten Verkauf des Schweiz-Geschäfts sei inzwischen futsch. Langfristig bleibe die Zur Rose-Aktie zwar spannend, aber der jüngste Fall zeige wieder einmal, dass bei den Online-Apotheken-Aktien vorerst immer wieder mit unschönen Vola-Schüben zu rechnen sei (aus Sicht von Anlegern, die hier mit Stopps operieren würden), so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link