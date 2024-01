Am US-Aktienmarkt hätten sich am Freitag die Indizes nach Veröffentlichung diverser Konjunkturdaten zunächst mit einer klaren Richtung schwergetan. Nach einem Auf und Ab habe sich letztlich eine leicht positive Tendenz durchgesetzt. So habe der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit plus 0,07% geschlossen. Damit habe er in der ersten Woche des neuen Jahres in Summe dennoch einen Verlust von 0,6% verbucht. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei am Freitag um 0,15%, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,18% angestiegen. Eine unerwartet starke Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor (ISM Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes) habe den Kursen im frühen Handel zunächst Auftrieb gegeben, weil dadurch die in den vergangenen Tagen noch gedämpfte Hoffnung auf bald sinkende Zinsen wieder genährt worden sei. Zuvor habe selbst ein robuster US-Arbeitsmarktbericht für Dezember die Kurse nicht unter Druck setzen können. Es scheine nun aber nach dem schwachen Jahresstart an den Börsen etwas mehr Realismus in den Kursen eingepreist zu sein. Die Euphorie bezüglich möglicher Zinssenkungen sei wohl auf ein normaleres Maß gesunken.



Die Ölpreise seien übers Wochenende weiter auf Tauchgang gegangen. Export-Preissenkungen Saudi Arabiens und ein Anstieg der OPEC-Produktion seien letztlich schwerer in die Waage als die neu aufgeflammten Nahost-Sorgen gefallen. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiere aktuell bei USD 77,70. Auch der Goldpreis habe ein wenig nachgegeben und liege nunmehr bei USD 2.032 je Feinunze. Das "digitale Gold" in Form des Bitcoin handele derzeit jedoch kaum verändert bei rund USD 44.100.



Asiens Aktienindices lägen heute Morgen einmal mehr durchgehend klar im Minus, wobei insbesondere Chinas Leitindices und Titel des Technologiesektors neuerlich starke Verluste erleiden würden. Auf dem Datenkalender stünden heute Sentix-Konjunkturklima- sowie Arbeitsmarktdaten für die Eurozone auf der Agenda. (08.01.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zunehmende Zweifel an einer baldigen und kräftigen Zinswende der US-Notenbank FED haben Europas Börsen zum Wochenausklang belastet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf Wochensicht belaufe sich das Minus zum Jahresauftakt im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf 0,9 Prozent - nach einem Plus von rund 20 Prozent im Jahr 2023. Die Anleger würden sich offensichtlich bewusst, dass ihre ausgelassene Zinseuphorie aus dem Herbst vielleicht etwas verfrüht gewesen sei. Auch die EZB dürfte nicht dem Druck der Märkte nachgeben, die eine erste Zinssenkung bereits für April erwarten. Die Verbraucherpreise in der Eurozone hätten im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9% zugelegt. Damit habe sich die Inflation nach sieben Monaten mit Rückgängen erstmals wieder verstärkt. Das mittelfristige Ziel der Europäischen Zentralbank einer allgemeinen Teuerungsrate von 2,0 Prozent sei also wieder etwas in die Ferne gerückt.