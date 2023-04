In den letzten zwei bis drei Jahren habe es praktisch keine Ausfälle bei Unternehmenskrediten gegeben, aber das werde sich bald ändern. Als nachlaufender Indikator werde sich die Situation bei den Zahlungsausfällen ab jetzt verschlechtern. Das Ausmaß des Schadens werde davon abhängen, ob die Zentralbank bei ihren Versuchen, die Inflation in den Griff zu bekommen, eine harte oder weiche Landung hinbekomme. Eine sanftere Landung in Kombination mit einem Zahlungsausfallhöchststand in den nächsten sechs Monaten, und der dann abebbe, sei das wahrscheinlichste Ergebnis. Dies sei in den Spreads derzeit auch eingepreist.



Da der Markt mit höheren Ausfällen rechne, würden Unternehmen, die Refinanzierungsrisiken und höheren Zinssätzen ausgesetzt seien, zu kämpfen haben. Der Großteil der Unternehmen sei jedoch vor jedem Konjunkturergebnis, abgesehen von einer "harten Landung", gut geschützt.



Die Gewinne seien weiter nach unten korrigiert worden, und für 2023 werde in allen Industrie- und Schwellenländern mit Ausnahme der Eurozone, Chinas und Japans kein oder ein negatives Gewinnwachstum erwartet. Eine Rezession mit "harter Landung" wäre am schlimmsten aber auch eine mittlere Rezession würde ausreichen, um die Bilanzen vieler Unternehmen zu belasten. Die Spreads würden derzeit eine "weiche oder flache Landung" einpreisen. Dies sei immer noch möglich, aber solange es keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass sich der Kreditzyklus gedreht habe, bleibe das JHI-Credit-Team bei den Credit Spreads zurückhaltend.



In einem der schnellsten und aggressivsten Zinserhöhungszyklen seien die USA weitgehend ungeschoren davongekommen, da ihre Wirtschaft weniger empfindlich auf steigende Zinsen reagiere. Viele Haushalte hätten Hypotheken, die bei 2 bis 3% festgeschrieben seien; Vollbeschäftigung bedeute, dass viele Menschen ein stabiles, verlässliches Einkommen hätten; und das nominale Wachstum sei stark gewesen.



Dieser Schutz sei in Regionen wie Großbritannien und Europa schwächer ausgeprägt, da es dort mehr variabel verzinste Schulden und Hypotheken gebe und die Inflation die Einkommen der Haushalte härter getroffen habe.



Auf globaler Ebene seien China und die Schwellenländer die ersten Regionen, die mit einer Lockerung der Geldpolitik beginnen würden, was das globale Wachstum ankurbeln könnte. Die Experten von Janus Henderson Investors rechnen mit einer sich über alle Sektoren und Regionen erstreckenden Rezession.



Jim Cielinski füge hinzu: "Wenn man bedenkt, was den Wert am Ende von Rezessionen antreibt, dürfte sich dieser Zyklus kaum von früheren unterscheiden. Durch eine sorgfältige Titelauswahl können Anleger von der extremen Dispersion an den Märkten profitieren. Für die schwächsten Marktteilnehmer ist es oft sehr schmerzhaft, wenn sie unter die Räder kommen und zahlungsunfähig werden. Allerdings steht man dann am Ende mit erleichterten finanziellen Rahmenbedingungen da, gepaart mit solideren Unternehmen, die sich vorsichtig verhalten und ihre Bilanzen entschulden wollen. Der Bankensektor war ein gutes Beispiel dafür. Die Auswahl der Gewinner und der Verlierer ist gegen Ende eines Kreditzyklus noch entscheidender." (25.04.2023/ac/a/m)







