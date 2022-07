Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Makroökonomisches Umfeld: Die hohe Inflation und die starken Zinsanstiege haben im Mitteleuropa bereits zu einer sichtlichen Konjunktureintrübung geführt, während Lateinamerika bislang noch von der Erholungsbewegung nach Beendigung der Lockdowns sowie der lockeren Fiskalpolitik profitiert, so die Analysten der DekaBank.



Hier würden sie jedoch ab dem dritten Quartal eine deutliche Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik erwarten. Auch in Asien würden die Inflationsraten und Leitzinsen steigen, doch seien die Anstiege bislang eher moderat, sodass die Konjunktur nicht abgewürgt werde. China erhole sich von den umfassenden Lockdowns im April und Mai.



Kapitalmärkte: Die anhaltend hohe Inflation und die Erwartung, dass sich die Zentralbanken in den kommenden Monaten stark auf die Inflationsrisiken konzentrieren würden, hätten zu einem Anstieg der Konjunktursorgen geführt. In diesem Umfeld seien Aktienkurse rückläufig gewesen und Risikoprämien an den Anleihemärkten seien gestiegen. Das Umfeld für Schwellenländeranlagen bleibe schwierig, weil sich die Weltwirtschaft weiter abschwächen dürfte, während die Leitzinsen steigen würden. In den Anleihesegmenten dürften die Risikoprämien zunächst auf erhöhtem Niveau bleiben. EM-Aktien seien niedrig bewertet und dürften von der Lockerung der Lockdowns in China profitieren (08.07.2022/ac/a/m)





