Die Vereinigten Staaten hätten inzwischen Handelssanktionen verhängt, darunter Embargos für wichtige Produkte, wie zum Beispiel Halbleiter, aus chinesischen Unternehmen. China scheine unterdessen einen Weg eingeschlagen zu haben, der wohl dazu führen werde, dass es sich auf seine Binnenwirtschaft und seinen riesigen Binnenmarkt konzentrieren werde. So könnte sich der chinesische Aktienmarkt wahrscheinlich mehr und mehr von internationalen Finanzmärkten abkoppeln.



Bei chinesischen Aktien sollten sich Investoren auf zwei Themen konzentrieren, die der Staat fördern wolle: die "grüne Wirtschaft" und den "gesellschaftlichen Wohlstand". Die Bereiche grüne Technologie, Binnenkonsum in einem Markt von mehr als einer Milliarde Verbrauchern und aufkommenden lokalen Marken sowie das Gesundheitswesen könnten davon profitieren.



Der asiatische Markt außerhalb von China sei sehr vielschichtig. Die Länder würden sich in sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Obwohl einige von ihnen klein seien, böten sie die Möglichkeit, diversifizierte Portfolios aufzubauen. So könnten Anleger in Wachstumsunternehmen investieren, von denen einige in absoluten Zahlen und vor allem im Vergleich zu Unternehmen in anderen Ländern recht niedrig bewertet seien. Die wichtigsten asiatischen Märkte neben China seien Indien, Korea, Taiwan sowie Indonesien, Malaysia und Länder, deren Märkte weniger entwickelt seien, die aber zu den Hauptempfängern chinesischen Kapitals gehören würden, wie Vietnam, das noch im Index der Frontier-Länder geführt werde.



In der Tat beobachte man, dass China zunehmend in seine Nachbarländer investiere. Dafür gebe es drei wesentliche Gründe:



1. Unternehmer möchten China verlassen; die Anträge auf Ausreise von Familien, die zu den reichsten gehören würden, hätten in den letzten Monaten erheblich zugenommen.

2. Die Produktion außerhalb Chinas schaffe neue Lieferketten, die von den westlichen Ländern verhängten Embargos umgehen würden.

3. Die Produktionskosten, insbesondere die Löhne, seien niedriger als in China.



China und Asien ex China seien beides attraktive Regionen. Obwohl sie wirtschaftlich miteinander verbunden seien, würden sie sich insbesondere in politischer Hinsicht unterscheiden und böten Anlegerinnen und Anlegern damit die Möglichkeit, ihre Portfolien stärker zu diversifizieren und die Risiken überschaubarer zu halten. (12.04.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Anleger kommen um China nicht herum, so Jean-Marie Mercadal, CEO von SYNCICAP Asset Management - Teil von Ofi Invest.Allein die Größe des chinesischen Aktienmarktes spreche dafür: Er habe eine Gesamtkapitalisierung von fast 16 Billionen US-Dollar und sei mit mehr als 7.000 börsennotierten Aktien der zweitgrößte Aktienmarkt der Welt.