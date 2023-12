6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG), 1950 in Dornbirn, Vorarlberg (Österreich), gegründet, ist ein internationaler Lichtkonzern und führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services.



Mit ihren Kernmarken Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Die Zumtobel Group umfasst zwei operative Segmente, nach denen auch die Steuerung des Konzerns erfolgt: Das Lighting Segment mit seinen Leuchten- und Lichtlösungen sowie das Components Segment. Beide verfügen jeweils über eine eigene globale Produktportfolio-, Vertriebs- und Produktionsorganisation. (07.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das zweite Quartal habe grosso modo den Erwartungen entsprochen, wobei die bestimmenden Faktoren anhaltender Umsatzdruck, Restrukturierungskosten und der frühere Erhalt von Forschungssubventionen gewesen seien. Angesichts des schwierigen Marktumfelds scheinen weitere Restrukturierungsschritte möglich, so die Analysten der RBI.Der Umsatz der Gruppe sei um 8% auf EUR 289 Mio. gesunken. Die Umsätze in den Bereichen Leuchten und Komponenten hätten sich um 2% auf EUR 230 Mio. bzw. um 20% auf EUR 75 Mio. verringert und damit den RBI-Schätzungen entsprochen.Das EBIT von EUR 16,4 Mio. (die RBI-Schätzung habe bei EUR 17,1 Mio. gelegen) habe Restrukturierungskosten in Höhe von EUR 9 Mio. enthalten, die sich aus personalbezogenen Kosten in Höhe von EUR 6,3 Mio. (Abbau von rund 100 Mitarbeiter:innen), einer Wertminderung von EUR 0,8 Mio. und sonstigen Kosten in Höhe von EUR 2 Mio. zusammengesetzt hätten.Das bereinigte EBIT von EUR 25,5 Mio. (-20% gegenüber einem sehr hohen Vorjahreswert) entspreche einer soliden Marge von 8,8% (die rapportierte Marge betrug 5,7%). Diese sei jedoch durch deflationäre Effekte bei Material- und Transportkosten sowie durch den vorzeitigen Erhalt von Forschungssubventionen in Österreich im zweiten Quartal statt im dritten Quartal des Vorjahres begünstigt worden.Der operative Cashflow sei im ersten Halbjahr mit EUR 45 Mio. stabil geblieben, worauf die Nettoverschuldung im Quartalsvergleich geringfügig auf EUR 93 Mio. (Q1 EUR 98 Mio., GJ 22/23 EUR 87 Mio.) zurückgegangen sei. Dies entspreche einem Verschuldungsgrad von 22% und einer Eigenkapitalquote von 42%.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Zumtobel-Aktie lautet "Kauf".so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.