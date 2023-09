Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Zumtobel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,04 EUR -0,14% (06.09.2023, 09:49)



Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,00 EUR -0,71% (06.09.2023, 09:04)



ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Wiener Börse-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZAG



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG), 1950 in Dornbirn, Vorarlberg (Österreich), gegründet, ist ein internationaler Lichtkonzern und führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services.



Mit ihren Kernmarken Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Die Zumtobel Group umfasst zwei operative Segmente, nach denen auch die Steuerung des Konzerns erfolgt: Das Lighting Segment mit seinen Leuchten- und Lichtlösungen sowie das Components Segment. Beide verfügen jeweils über eine eigene globale Produktportfolio-, Vertriebs- und Produktionsorganisation. (06.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zumtobel habe den 9%igen Umsatzrückgang auf EUR 286 Mio. kürzlich vorab publiziert. Das EBITDA sei im ersten Quartal um etwa EUR 4 Mio. (bei einem Umsatzrückgang von EUR 28 Mio.) auf EUR 29 Mio. gesunken. Dies bedeute einen eher moderaten Rückgang, da primär niedrigere Material- und Transportkosten die Auswirkungen abgefedert hätten. Das EBIT habe mit EUR 14,5 Mio. (Marge -100 Basispunkte auf 5,1%) nicht allzu weit von RBI-Schätzungen von EUR 15,7 Mio. entfernt gelegen. Aufgrund einer unerwartet niedrigen Steuerbelastung habe der Gewinn je Aktie mit EUR 0,23 sogar leicht über unserer Prognose gelegen.In der Leuchten-Sparte sei der Umsatz mit EUR 224 Mio. nahezu stabil geblieben (-1%), während der Umsatz im Komponenten-Bereich um 25% auf EUR 77 Mio. eingebrochen sei, was vor allem auf den anhaltenden Lagerabbau auf der Kundenseite zurückzuführen sei. Diese Entwicklung spiegele sich auch in der Ergebnis-/Margenentwicklung wider: Das EBIT im Bereich Leuchten sei sogar marginal auf EUR 17,3 Mio. gestiegen (Marge +30 Basispunkte auf 7,7%), während das EBIT der Division Komponenten von EUR 7,6 Mio. auf EUR 2,2 Mio. zurückgegangen sei.Wie bereits kommuniziert, habe die Nachfrageschwäche im Komponentensegment (im Bericht sei darauf hingewiesen worden, dass "das Ende noch nicht in Sicht sei") zu einer Revision der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 geführt. Das Management rechne nun mit einem "Rückgang im mittleren einstelligen Bereich" (zuvor: Wachstum von 1% bis 4% im Jahresvergleich). Gleichzeitig sei die gute Kostenkontrolle hervorgehoben und somit das (breite) EBIT-Margenziel von 3% bis 6% bekräftigt worden.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Zumtobel-Aktie lautet "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 06.09.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.