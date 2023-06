3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Zumtobel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,18 EUR +1,99% (29.06.2023, 10:54)



Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,18 EUR +1,99% (29.06.2023, 14:52)



ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Wiener Börse-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZAG



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) strebt stets danach, mit Licht Wohlbefinden zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern - als Unternehmensgruppe und mit ihren Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel. Als führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen bietet die Zumtobel Group ihren Kunden weltweit ein umfassendes Portfolio, bei dem der Mensch und seine Bedürfnisse konsequent im Mittelpunkt stehen. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Grundlage für nachhaltige und zukunftsweisende Lichtlösungen, die immer energie- und ressourceneffizienter sind und gleichzeitig die bestmögliche Lichtqualität bieten.



Die Zumtobel Group ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 5.800 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.044,5 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group (29.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) unter die Lupe.Zumtobel lege insgesamt überzeugende Ergebnisse für das GJ 22/23 vor. Die Umsatzdynamik habe sich zwar in Q4 abgeschwächt, dennoch sei die Profitabilität überzeugend gewesen. Für das laufende Jahr werde ein Umsatzanstieg erwartet, jedoch dürfte (Personal-)Kostendruck die Margen belasten.Die Umsatzerlöse hätten im Geschäftsjahr 22/23 mit EUR 1,21 Mrd. im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen, jedoch marginal unter der Konsensschätzung von EUR 1,22 Mrd. Die sich daraus ergebende Wachstumsrate von 5% liege im Rahmen der prognostizierten Spanne von 4% bis 8%. Es sei jedoch anzumerken, dass sich die Umsatzdynamik in Q4 aufgrund eines 10% Rückgangs im Komponenten-Segment (EUR 87 Mio., Gesamtjahr +1% auf EUR 367 Mio.) auf -2% abgeschwächt habe, während die Sparte Leuchten immer noch einen Anstieg von 3% auf EUR 226 Mio. erzielt habe. Allerdings habe sich auch hier die Dynamik gegenüber dem Vorquartal (Gesamtjahr +7% auf EUR 903 Mio.) abgeschwächt.Das Konzern-EBIT habe mit EUR 84 Mio. über den Erwartungen gelegen, und die Marge habe mit 7% das obere Ende der Prognosespanne von 5% bis 7% (implizites EBIT EUR 60-87 Mio.) erreicht. Der Nettogewinn habe EUR 60 Mio. (+30%) betragen, was einem Gewinn je Aktie von EUR 1,39 entspreche.Das Management habe eine Erhöhung der Dividende von EUR 0,35 auf EUR 0,40 vorgeschlagen. Die aktuelle Dividendenrendite belaufe sich auf rund 5,7%.Für das Geschäftsjahr 23/24 zeige sich das Management vorsichtig optimistisch und strebe ein Umsatzwachstum von 1% bis 4% (impliziere EUR 1,22-1,26 Mrd.) an. Dies sei optimistischer als die aktuelle Analystenprognose von -2%. In Anbetracht des Inflationsdrucks, insbesondere bei den Personalkosten, werde jedoch eine EBIT-Marge in einer sehr breiten Spanne von 3% bis 6% (EBIT EUR 36-75 Mio.) angestrebt. Die aktuelle EBIT-Prognose des Analysten liege bei 5,2% bzw. EUR 62 Mio.Abschließend weise Remis darauf hin, dass auf der bevorstehenden Hauptversammlung eine Ermächtigung für einen Aktienrückkauf von bis zu 10% auf der Tagesordnung stehe.Die letzte Empfehlung zur Zumtobel-Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der RBI. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen