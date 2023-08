3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG), 1950 in Dornbirn, Vorarlberg (Österreich), gegründet, ist ein internationaler Lichtkonzern und führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services.



Mit ihren Kernmarken Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Die Zumtobel Group umfasst zwei operative Segmente, nach denen auch die Steuerung des Konzerns erfolgt: Das Lighting Segment mit seinen Leuchten- und Lichtlösungen sowie das Components Segment. Beide verfügen jeweils über eine eigene globale Produktportfolio-, Vertriebs- und Produktionsorganisation. (01.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzerlöse hätten im Geschäftsjahr 22/23 mit EUR 1,21 Mrd. im Rahmen der Erwartungen der Analysten der RBI, jedoch marginal unter der Konsensschätzung von EUR 1,22 Mrd. gelegen. Die sich daraus ergebende Wachstumsrate von 5% habe im Rahmen der vom Management prognostizierten Spanne von 4% bis 8% gelegen. Es sei jedoch anzumerken, dass sich die Umsatzdynamik im vierten Quartal aufgrund eines 10% Rückgangs im Komponenten-Segment (EUR 87 Mio., Gesamtjahr +1% auf EUR 367 Mio.) auf -2% abgeschwächt habe.Die Leuchten-Sparte habe im vierten Quartal immer noch einen Anstieg von 3% auf EUR 226 Mio. erzielen können. Allerdings habe sich auch hier die Dynamik gegenüber dem Vorquartal (Gesamtjahr +7% auf EUR 903 Mio.) abgeschwächt. Das Konzern-EBIT habe mit EUR 84 Mio. über den Erwartungen gelegen und die Marge habe mit 7% das obere Ende der Prognosespanne von 5% bis 7% erreicht (implizites EBIT EUR 60-87 Mio.). Der Nettogewinn habe EUR 60 Mio. betragen (+30%), was einem Gewinn je Aktie von EUR 1,39 entspreche.Für das Geschäftsjahr 23/24 zeige sich das Management vorsichtig optimistisch und strebe ein Umsatzwachstum von 1% bis 4% (impliziert EUR 1,22-1,26 Mrd.) an. In Anbetracht des Inflationsdrucks, insbesondere bei den Personalkosten, werde jedoch eine EBIT-Marge in einer sehr breiten Spanne von 3% bis 6% (EBIT EUR 36-75 Mio.) angestrebt. Die aktuelle EBIT-Prognose der Analysten der RBI liege bei 5,1% bzw. EUR 62 Mio.Vor dem Hintergrund erwarteter FCF-Generierung in den kommenden Jahren sollte der Verschuldungsgrad von Zumtobel weiter sinken. Da die jährlichen Investitionsausgaben in den kommenden Jahren auf rund EUR 60 Mio. begrenzt sein dürften und selbst unter der Annahme, dass keine Umkehrung des Working Capital erfolge, hätten die Analysten der RBI einen FCF in der Größenordnung von EUR 30 bis 40 Mio. pro Jahr modelliert, was im Durchschnitt einer leicht zweistelligen FCF-Rendite entspreche.Nachdem die Bilanzqualität in den letzten Jahren deutlich verbessert worden sei, habe die Kapitalallokationspolitik des Konzerns nach Erachten der Analysten der RBI wesentlich an Bedeutung für den Investment Case gewonnen. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass die Dividende von EUR 0,40 auch in den kommenden Jahren aufrechterhalten werden könne, selbst wenn der Ertragsdruck stärker als angenommen ausfallen sollte. Die Verwendung von Barmitteln für Akquisitionen (das Management habe erneut bestätigt, potenzielle Ziele zu evaluieren) und/oder Aktienrückkäufe könnten als potenzielle Treiber dienen.Trotz des erwarteten Gewinnrückgangs im laufenden Jahr sähen die Analysten der RBI ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil. Dies basiert auf einem moderat optimistischen Umsatzausblick mit leichtem Wachstum (gegenüber unserer Annahme stagnierender Erlöse) im GJ 23/24, was unserer Einschätzung nach die bessere Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells im Vergleich mit vergangenen Zyklen unterstreicht, so die Analysten der RBI. Damit sollte die operative Rentabilität trotz des signifikanten Gegenwinds durch steigende Personalkosten bei etwa 5% zu halten sein (Firmenprognose 3% bis 6%).Zudem würden die Analysten der RBI zweistellige FCF-Renditen und einen weiteren Verschuldungsabbau prognostizieren, wodurch die Kapitalallokationsstrategie mit M&A und einem Aktienrückkaufprogramm als potenzielle Treiber noch stärker ins Rampenlicht rücke.Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher die Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 10 EUR für die Zumtobel-Aktie. Die Bewertung basiere weiterhin auf einer gleichgewichteten Kombination aus einem DCF-Modell und einem Economic-Profit- Ansatz. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen