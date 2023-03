12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Zumtobel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,41 EUR +0,95% (08.03.2023, 10:14)



Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,41 EUR +0,68% (08.03.2023, 11:34)



ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Wiener Börse-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZAG



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) strebt stets danach, mit Licht Wohlbefinden zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern - als Unternehmensgruppe und mit ihren Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel. Als führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen bietet die Zumtobel Group ihren Kunden weltweit ein umfassendes Portfolio, bei dem der Mensch und seine Bedürfnisse konsequent im Mittelpunkt stehen. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Grundlage für nachhaltige und zukunftsweisende Lichtlösungen, die immer energie- und ressourceneffizienter sind und gleichzeitig die bestmögliche Lichtqualität bieten.



Die Zumtobel Group ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 5.800 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.044,5 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group (08.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) unter die Lupe.Zumtobel habe ein ermutigendes Q3 22/23 vorgelegt, das im Wesentlichen durch eine hervorragende Cash-Generierung, ein gutes Ergebnis-/Margenniveau bei nachlassender Umsatzdynamik und ein angehobenes Margenziel für das Gesamtjahr geprägt gewesen sei.Das Umsatzwachstum von Zumtobel habe sich in Q3 auf 2% oder EUR 284 Mio. verlangsamt. Dies sei das achte Quartal in Folge mit positiver Dynamik, wenngleich auch die niedrigste Wachstumsrate in diesem Zeitraum. Aufgrund eines Umsatzrückgangs von 8% in der Division Components (EUR 83 Mio.) sei die Umsatzschätzung des Analysten marginal unterschritten worden. Das Segment Lighting (+6% auf EUR 216 Mio.) habe hingegen vollauf der Analystenprognose entsprochen. Der Rückgang bei Components scheine vor allem auf den Abbau von Lagerbeständen auf Kundeseite zurückzuführen zu sein. Der Volumeneffekt in Verbindung mit Kostensteigerungen aufgrund der USD-Entwicklung habe auch den Gewinn des Segments belastet. Regional sei das Wachstum erneut vom größten Markt DACH (+12% auf EUR 97 Mio.) angetrieben worden, während N+W Europa (EUR 68 Mio.) und S+E Europa (EUR 77 Mio.) nahezu stabil geblieben seien.Das Konzern-EBIT habe bei rund EUR 17 Mio. stagniert, ebenso die Marge von 6%. Beide hätten etwas über den Analystenprognosen gelegen, aber die Markterwartungen erfüllt. Der Gewinn je Aktie von EUR 0,22 habe exakt der Analystenschätzung entsprochen.Das positive Highlight sei nach Meinung des Analysten die hervorragende Cash-Generierung gewesen. Der operative Cashflow habe sich in den ersten drei Quartalen auf insgesamt EUR 85 Mio. belaufen (Q3 EUR 40 Mio.), was offensichtlich auf die gute Ergebnisqualität und einen moderaten Working Capital Abbau im Quartal zurückzuführen sei. Infolgedessen sei die Nettoverschuldung auf EUR 83 Mio. von EUR 106 Mio. in Q2 gesunken. Die Eigenkapitalquote habe sich auf ca. 41% verbessert und der Verschuldungsgrad sei auf ca. 20% gesunken.Nach der Anhebung der Ziele für das Geschäftsjahr 2022/23 auf ein Umsatzwachstum von 4-8% und eine operative Rentabilität von 4-6% im Vorfeld der Q2-Veröffentlichung, habe das Management eine weitere Prognoseerhöhung bekannt gegeben. Die EBIT-Marge werde nun bei 5-7% erwartet, während der Umsatzausblick bestätigt worden sei. Diese Spannen würden einen Umsatz von EUR 1.194-1.240 Mio. bedeuten und die revidierte EBIT-Spanne liege nun bei EUR 60-87 Mio. (gegenüber EUR 48-74 Mio. zuvor). Die Umsatzprognose des Analysten von EUR 1,22 Mrd. liege in der Mitte des Managementziels und erscheine weiterhin realistisch. Aufwärtspotenzial sehe er allerdings bei der bisherigen EBIT-Annahme von EUR 61 Mio. (Marge 5%). Auf den ersten Blick erscheine die obere Hälfte der Margenspanne als erreichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.