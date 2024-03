3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG), 1950 in Dornbirn, Vorarlberg (Österreich), gegründet, ist ein internationaler Lichtkonzern und führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services.



Mit ihren Kernmarken Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Die Zumtobel Group umfasst zwei operative Segmente, nach denen auch die Steuerung des Konzerns erfolgt: Das Lighting Segment mit seinen Leuchten- und Lichtlösungen sowie das Components Segment. Beide verfügen jeweils über eine eigene globale Produktportfolio-, Vertriebs- und Produktionsorganisation. (11.03.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) von "Kaufen" auf "Halten" herab.Zumtobel habe in Q3 23/24 einen Umsatz von EUR 266 Mio. (-7%) generiert, wobei die Dynamik in beiden Geschäftsbereichen die Analystenprognosen exakt erfüllt habe. Das Leuchtensegment habe einen sequenziell höheren Rückgang von -3% auf EUR 209 Mio. verzeichnet, während das Komponentensegment um -15% auf EUR 70 Mio. zurückgegangen sei. Allerdings habe das EBIT von EUR 5,9 Mio. doch deutlich unter der Analystenschätzung von EUR 8.8 Mio. gelegen. Die Abweichung sei in erster Linie auf die Sparte Leuchten zurückzuführen gewesen, wo der Umsatzrückgang einen überproportionalen Ergebnisniederschlag gefunden habe.Nach einem stabilen operativen Cashflow im ersten Halbjahr habe sich die Cash-Generierung in Q3 abgeschwächt, was zu einem operativen Cashflow von EUR 59 Mio. (-31%) in Q1-3 geführt habe. Die Nettoverschuldung in Höhe von EUR 94 Mio. sei gegenüber dem Vorquartal stabil geblieben und habe leicht über dem Niveau des Jahres 22/23 von EUR 87 Mio. gelegen. Der Verschuldungsgrad sei mit einem Gearing von 22% und einer Eigenkapitalquote von 43% sehr solide geblieben.Das Geschäftsmodell von Zumtobel sei durch einen hohen operativen Leverage gekennzeichnet, d.h. die Ertragskurve sei stark vom Umsatz bzw. der Fixkostendegression abhängig. Historisch gesehen müsse man Zumtobel als Nicht-Wachstumsunternehmen bezeichnen (die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über die letzten zwei Jahrzehnte liege bei 0%), daher bestehe ein ständiger Druck, die Kostenbasis zu verschlanken. Nach einer Serie von fünf Jahren mit Umsatzrückgängen habe sich die Trendwende in GJ 21/22 als kurzlebig erwiesen, da unter anderem der Zinszyklus den gewerblichen Baumarkt belastet habe und der Rückenwind durch die stark gestiegenen Energiepreise (welche die Amortisationszeiten von Modernisierungen überaus attraktiv machen würden) nachgelassen habe.Schwächere Endmärkte würden vermuten lassen, dass der Wettbewerbs-/Preisdruck wieder zunehmen könnte. Das Management habe kostenseitig Gegenmaßnahmen ergriffen (z.B. Entlassungen, Einsparungen bei den Gemeinkosten und Produktionsverlagerung), aber der Analyst glaube, dass weitere Maßnahmen erforderlich sein könnten, um den zugrunde liegenden Gewinntrend umzukehren.Remis habe seine Prognosen für die kommenden Jahre deutlich gesenkt. Für das laufende Jahr prognostiziere er einen Umsatzrückgang von 7% auf EUR 1,12 Mrd., d.h. am oberen Ende der Bandbreite, die das Management mit einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich angegeben habe. Er gelange zu einem bereinigten EBIT von EUR 54,0 Mio. bzw. einer Marge von 4,8%, d.h. in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von 4% - 6%. Unter Berücksichtigung von Einmalaufwendungen in Höhe von EUR 9,1 Mio. (also ohne Berücksichtigung einer zusätzlichen Belastung in Q4) liege seine Schätzung für das ausgewiesene EBIT bei ca. EUR 45,0 Mio., 28% unter der alten Prognose. Aufgrund der niedrigeren Basis und der konservativeren zugrunde liegenden Annahmen habe Remis die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 24/25-25/26e um 10% auf EUR 1,08 Mrd. bzw. EUR 1,10 Mrd. gesenkt. In Anbetracht der schwächeren Umsatzentwicklung habe er das EBIT um 26% bzw. 15% auf EUR 47,0 Mio. bzw. EUR 55 Mio. reduziert.Nach der Veröffentlichung der Q3 23/24 Ergebnisse hat Markus Remis, Analyst der RBI, seine Prognosen deutlich gesenkt, was wiederum eine Reduktion seines Kursziels von EUR 10,00 auf EUR 6,50 zur Folge hatte. Folglich stufe er Zumtobel von "Kaufen" auf "Halten" zurück.Nach Ansicht des Analysten fehle es dem Investment Case derzeit an einem Impuls, da die herausfordernden Marktbedingungen einem Umsatzwachstum entgegenstünden, was er wiederum als Voraussetzung für Ertragswachstum betrachte. Solange es keine greifbaren Anzeichen für eine Rückkehr des Umsatzwachstums gebe, gehe Remis davon aus, dass die Aktie in einer Bandbreite schwanken werde. Dennoch halte er die Bewertung für unterstützend und betone, dass die komfortable Bilanz Spielraum für angemessene Aktionärsrenditen biete (Dividendenrendite von 4,3%, verstärkt durch einen kleinen Aktienrückkauf). (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen