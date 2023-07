Tradegate-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,75 EUR +0,52% (20.07.2023, 10:55)



Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

7,76 EUR +0,65% (20.07.2023, 11:16)



ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Wiener Börse-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZAG



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) strebt stets danach, mit Licht Wohlbefinden zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern - als Unternehmensgruppe und mit ihren Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel. Als führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen bietet die Zumtobel Group ihren Kunden weltweit ein umfassendes Portfolio, bei dem der Mensch und seine Bedürfnisse konsequent im Mittelpunkt stehen. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Grundlage für nachhaltige und zukunftsweisende Lichtlösungen, die immer energie- und ressourceneffizienter sind und gleichzeitig die bestmögliche Lichtqualität bieten.



Die Zumtobel Group ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 5.800 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.044,5 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group. (20.07.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Zumtobel: Der Energiespar-Profiteur - AktienanalyseWährend die Verbraucher unter den hohen Energiekosten ächzen, gibt es auch Profiteure - zumindest indirekt: Dem Leuchtenhersteller Zumtobel (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) spielt der Trend zu energiesparenden Lampen in die Karten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.In dem per 30. April beendeten Geschäftsjahr 2022/23 habe das Unternehmen bei einem um 5,3 Prozent auf knapp 1,21 Mrd. Euro gestiegenen Umsatz ein operatives Ergebnis (EBIT) von 84,3 Mio. Euro erzielt und damit fast 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Die EBIT-Marge habe sich von 5,3 auf 7,0 Prozent verbessert. "Die allgemein angespannte Situation rund um das Thema Energie hat uns eine Art Sonderkonjunktur ermöglicht", erläutere Zumtobel-CEO Alfred Felder. "Auch durch die einschlägigen EU-Verordnungen haben unsere Kunden mehr denn je in energieeffiziente Lichtlösungen investiert und wir rechnen damit, dass dieser Trend anhalten wird."In der Tat: Trotz der sich eintrübenden Konjunktur und der mauen Bauwirtschaft, von der Zumtobel stark abhänge, würden Sondereffekte dem Unternehmen Rückenwind verleihen. Das liege unter anderem am Verbot von Leuchtstofflampen, das in der EU ab September gelte. Zwar könnten diese noch weiterverwendet, ab Herbst aber nicht mehr verkauft werden. Die Alternative seien in vielen Fällen LED-Lampen, und hier sei Zumtobel bestens gerüstet. Daher bestehe bei der Prognose für 2023/24, die ein moderates Umsatzwachstum zwischen einem und vier Prozent sowie eine EBIT-Marge zwischen drei und sechs Prozent vorsehe, noch Luft nach oben.Allerdings mahne das Management zur Vorsicht. Die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Lage werde als "nach wie vor angespannt" bewertet. Somit bleibe es "sehr schwierig, die wirtschaftliche Entwicklung der Zumtobel Group im neuen Geschäftsjahr zu antizipieren." Der weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine, hohe Preise für Energie, Rohstoffe und Transport und deutlich gestiegene Personalkosten, ebenso wie die Entwicklung von Inflation und Zinsen sowie die allgemeine Unsicherheit angesichts einer eventuell drohenden Rezession "werden einen wesentlichen Einfluss auf die Weltwirtschaft und damit auch auf den künftigen Erfolg der Zumtobel Group haben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zumtobel-Aktie: