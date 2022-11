3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Börsenplätze Zumtobel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

6,85 EUR +1,93% (16.11.2022, 15:09)



Wiener Börse-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

6,88 EUR +2,53% (16.11.2022, 15:17)



ISIN Zumtobel-Aktie:

AT0000837307



WKN Zumtobel-Aktie:

A0JLPR



Ticker-Symbol Zumtobel-Aktie:

T9Z



Wiener Börse-Symbol Zumtobel-Aktie:

ZAG



Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) strebt stets danach, mit Licht Wohlbefinden zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern - als Unternehmensgruppe und mit ihren Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel. Als führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen bietet die Zumtobel Group ihren Kunden weltweit ein umfassendes Portfolio, bei dem der Mensch und seine Bedürfnisse konsequent im Mittelpunkt stehen. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Grundlage für nachhaltige und zukunftsweisende Lichtlösungen, die immer energie- und ressourceneffizienter sind und gleichzeitig die bestmögliche Lichtqualität bieten.



Die Zumtobel Group ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 5.800 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.044,5 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). Weitere Informationen unter z.lighting/group (16.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten die Aktie der Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Wiener Börse-Symbol: ZAG) weiterhin zu kaufen.Etwa einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung der Ergebnisse des Q2 2022/23 habe Zumtobel mit vorläufigen Zahlen aufhorchen lassen. Mit +13% auf EUR 314 Mio. habe die Umsatzdynamik in Q2 zulegen können. Die Analysten würden davon ausgehen, dass vor allem das Leuchtengeschäft die treibende Kraft gewesen sei. Das EBIT habe auf EUR 31,8 Mio. mehr als verdoppelt werden können. Entsprechend habe sich die Marge auf 10,1% verbessert. Neben teilweise höheren Volumina und einer besseren Verfügbarkeit von Komponenten habe Zumtobel vor allem von höheren Verkaufspreisen und positiven Währungseffekten (GBP und CHF, der stärkere USD habe sich negativ ausgewirkt) profitiert. Die Umsatz- bzw. EBIT-Werte des H1 hätten sich auf EUR 628 Mio. (+11%) bzw. EUR 50,8 Mio. (+45%) belaufen.Nachdem für das GJ 2022/23 bisher ein Umsatzwachstum von 3 bis 6% und eine EBIT-Marge von 4 bis 5% in Aussicht gestellt worden sei, habe das Management die Ziele auf ein Umsatzwachstum von 4 bis 8% und eine operative Profitabilität von 4 bis 6% angehoben. Dies bedeute einen Umsatz von EUR 1.194-1.240 Mio. und ein EBIT von EUR 48-74 Mio.Zwar seien Lieferengpässe von Halbleitern weiterhin eine Herausforderung, allerdings scheine sich die Situation insgesamt etwas verbessert zu haben. Auch die in den letzten Monaten steil angestiegene Kostenkurve habe zuletzt tendenziell korrigiert. Zwar seien unverändert höhere Personal- und Energiekosten zu verdauen, bei Rohmaterialen (z.B. Metallteile, Plastikgranulat) und Transport habe sich jedoch sequenziell ein Rückgang materialisiert.Der Anstieg des USD gegenüber dem EUR in den letzten Monaten bedeute für Zumtobel einen zunehmenden Gegenwind für die Ertragskraft. Der Konzern habe eine Netto-Short-Position, d.h. die im USD denominierten Einkaufsvolumina würden die Umsätze übersteigen.Mit rund EUR 70 Mio. sollte der Investitionszyklus im laufenden Jahr seinen Höhepunkt erreichen. Unter der Annahme resilienter Ergebnisse und einem Rückgang der Investitionen sollte die Nettoverschuldung in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden. Die Analysten der RBI erwarten aktuell rund EUR 40 Mio. bis zum Jahresende 2023/24.Im Rahmen der Kapitalallokation habe das Management auf dem Capital Markets Day vor rund einem Jahr eine Arrondierung des organischen Wachstums durch Akquisitionen in Aussicht gestellt.Die Analysten der RBI haben ihre Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr erhöht und liegen nun mit einer Schätzung zum Umsatz von rund EUR 1,2 Mrd. und einer zum EBIT von EUR 61 Mio. (Marge 5%) in der Mitte der avisierten Korridore. Zum oberen Ende der Gewinnspanne bleibe demnach noch ca. 20% Upside. Die Schätzungen für die Folgejahre hätten die Analysten unverändert belassen. Es sei zwar davon auszugehen, dass der Zinserhöhungszyklus Bremspuren im europäischen (gewerblichen) Neubau hinterlassen werde, allerdings erscheine den Analysten Zumtobel insgesamt resilienter als in vorangegangenen Abschwungsphasen. Die hohen Strompreise und das damit einhergehende Kosteneinsparungspotenzial sowie die deutlich kürzeren Amortisationszeiten von modernisierten Beleuchtungslösungen sollten als Investitionsargument stärker in den Vordergrund rücken (Modernisierungen und Nachrüstungen würden rund 60% des Geschäftsvolumens von Zumtobel ausmachen). Der Investment Case werde arrondiert von einer weiterhin attraktiven Bewertung (EV/EBITDA-Multiplikator von 3,3x, KGV von rund 8x und Kurs/Buchwert-Verhältnis von 0,7x).Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der RBI, bestätigen sowohl die "Kauf"-Empfehlung als auch das Kursziel von EUR 10,00 für die Zumtobel-Aktie. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen