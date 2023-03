Unternehmen wie Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) würden KI-Technologie nutzen, um ihre Angebote zu differenzieren und die Produktivität ihrer Kunden zu steigern. So habe das Unternehmen eine Testversion seiner Bing-Suchmaschine veröffentlicht, die ChatGPT, einen in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelten Chatbot, nutze. Microsoft habe auch Pläne bekannt gegeben, die Technologie in seine weit verbreitete Office-Softwaresuite, seine Teams-Plattform und seinen Code-Entwicklungsdienst GitHub zu integrieren. ChatGPT habe nach nur fünf Tagen eine Million Nutzer erreicht und sei damit der Online-Service, der diese Marke am schnellsten erreicht habe.



Eine Lektion, die Braun in seiner Investmentkarriere gelernt habe, sei die Kapitalflüsse und -dürren genau zu beobachten. Wenn Kapital in einen Sektor ströme, führe das in der Regel zu erhöhten Investitionen, die wiederum zu Chancen für die Zulieferer in dieser Branche führen könnten. "Diese Firmen bezeichne ich als Hacken und Schaufel-Unternehmen", so Braun. Investoren würden solche Firmen manchmal vergessen, obwohl sie oft stabilere Cashflows und ein geringeres Risikoprofil im Vergleich zu den Unternehmen hätten, die sie bedienen würden.



Während der Pandemie sei beispielsweise besonders viel Geld in die Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen geflossen. Pharmaunternehmen, wie Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) und Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9), die erfolgreich Corona-Impfstoffe und antivirale Behandlungen entwickelt hätten, hätten viel Geld in die Hand genommen. Davon würden auch "Hacken und Schaufel"-Unternehmen wie Danaher (ISIN US2358511028/ WKN 866197) und Thermo Fisher Scientific (ISIN US8835561023/ WKN 857209) profitieren. Diese würden Arzneimittelhersteller mit Testgeräten, Reagenzien und Diagnostika versorgen.



Im Gegensatz dazu hätten wir im Energiesektor eine jahrelange Kapitaldürre gesehen, als die Energiepreise nahe Null lagen, so die Experten von Capital Group. Sobald das Angebot knapp geworden und die Preise gestiegen seien, sei das Kapital zurückgekommen. Der rekordverdächtige Cashflow der letzten zwölf Monate habe dazu geführt, dass die Bilanzen der Ölproduzenten zu den stärksten der Geschichte gehören würden.



Auch wenn der Energiesektor kein Wachstumssektor sei, glaube Braun, dass es in diesem Bereich Wachstumschancen gebe. Wenn Energieunternehmen Gewinne machen würden, würden sie in der Regel die Produktion ausweiten, was mehr Maschinen und Dienstleistungen erfordere. Das könne eine Quelle des Wachstums für Unternehmen sein, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen für die Branche anbieten würden.



Braun glaube, dass die US Notenbank Federal Reserve irgendwann die Zinsen auch wieder senken müsse. Wenn das passiere, würde der Dollar weiter schwächeln. Unabhängig davon, ob es den Volkswirtschaften in Europa und Asien gut gehe, würde das für Unternehmen dort gute Geschäftsaussichten schaffen. "Meiner Meinung nach gibt es heute einige Unternehmen außerhalb der USA, die ihre Chancen auf globaler Ebene erkannt haben. Sie konzentrieren sich darauf, in einer Zeit, die für ihre Währung viel vorteilhafter ist, Werte für ihre Aktionäre zu schaffen", so der Experte.



Als Beispiel nenne er das niederländische Unternehmen ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4), den weltweit führenden Anbieter von Fertigungsanlagen für die modernsten Halbleiter. ASML habe eine einzigartige Technologie für die Herstellung fortschrittlicher Chips entwickelt. Als sein Marktanteil gewachsen sei, habe das Unternehmen aggressiv in den Ausbau seines technologischen Vorsprungs investiert, meine Braun. Derzeit seien viele Chip-Aktien im Minus und die Branche habe mit einem Überangebot zu kämpfen. Aber auf Sicht von mehreren Jahren sei die Branche gut positioniert für eine starke zyklische Erholung. (28.03.2023/ac/a/m)







