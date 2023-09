Was kann gute Börsensoftware heute?

Handelsplattform



Chartanalyse-Tools



Cash-Flow Rechnern.

Anbietervergleiche als Entscheidungshilfe

Faktoren für gut Chartanalyse-Programme

Indikatoren

Trader brauchen Zugriff auf verschiedene Indikatoren, um nicht nur das Auftreten eines Trends zu erkennen. Dessen Bewertung – in Stärke und Dauer – ist für Handelsentscheidungen extrem wichtig. Die beste Börsensoftware ist nämlich durchaus in der Lage, Trader hier in großem Maße bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Nur so lassen sich Ein- und Ausstiegspunkte für das eigene Portfolio erkennen.



Aktuelle Daten (möglichst in Echtzeit)

Ein gutes Programm wird zudem mit Echtzeitkursen versorgt, um im Intraday-Handel mitzuspielen. Und natürlich sollte es an dieser Stelle auch möglich sein, ein Musterdepot oder eine Watchlist aufzubauen.



Auch Fundamentaldaten sollten zur Verfügung stehen

Viele Anleger machen sich stark von der technischen Analyse abhängig. Letztere liefert besonders gute Signale, wenn auch alle relevanten Fundamentaldaten berücksichtigt werden. Eine solide Handelssoftware muss in der Lage sein, diese Aufgabe zu erfüllen.

Letztlich muss gute Börsensoftware also vielseitig sein und vor allem auch zur eigenen Strategie passen. Wer sich dafür interessiert, lotet also vorher die Möglichkeiten der verschiedenen Programme aus und trifft auf dieser Basis eine sinnvolle Entscheidung.



Wie kann KI die Welt von Börsenanalysten verändern?

Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten 12 Monaten zu einem Hype entwickelt. Chat-Bots und Bilder-KI sind bereits dabei, die Digitalbranche zu verändern.



Wie lange wird es dauern, bis KI sich auch auf dem Börsenparkett breitmacht?



Börsenkurse als Big Data sind wie gemacht für den Einsatz von KI. Gerade die Auswertung der Kurse und eine Anwendung verschiedener Indikatoren lässt sich damit vergleichsweise einfach bewerkstelligen. Bereits heute treffen einfache Anlageentscheidungen bei großen Finanzverwaltern sogenannte Robo-Advisor.



In Zukunft lässt sich das Thema KI aber noch sehr viel weiter denken. Über ein paar einfache Eingaben - etwa zum Anlageziel und Ausschlussbranchen (wie der Rüstung) - kann künstliche Intelligenz ein passendes Portfolio entwickeln. Außerdem ist (bisher als reine Zukunftsmusik) auch eine Implementierung von Fundamentaldaten denkbar. Damit kann KI vielleicht in einigen Jahren vorhersehen, welcher Kurstrend sich in der Folge entwickelt.



Fazit: Digitalisierung lohnt sich nicht nur als Aktie

Nvidia und Microsoft gehören beide klar zu den Gewinnern des KI-Booms. In Wahrheit ist das Ganze nur die Spitze eines Eisbergs. Digitalisierung hat zu KI geführt und wird schon seit Jahren vorangetrieben. Gerade an den Börsen, wo es auch um riesige Datenmengen geht, hat Digitalisierung Fahrt aufgenommen. Es wird sicher nicht mehr lange dauern, bis clevere Entwickler auch Bots programmieren, die mit Aktienkursen gefüttert werden – und daraus Einstiegssignale für den Handel entwickeln können. (12.09.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Sparen hat sich lange nicht gelohnt. Viele Sparer haben nach Alternativen gesucht und sind dabei auf ETFs und Aktien gestoßen. Besonders mit Indexfonds in Sparplänen lässt sich Vermögen auch in kleinen Schritten aufbauen. Wer sich intensiv mit den Börsen und Aktienkursen beschäftigt, steht schnell vor wichtigen Fragen. Die Entscheidung für den richtigen Broker ist nur ein Punkt auf einer langen Liste.Ohne die richtigen Handelssignale sind Entscheidungen an der Börse nicht realistisch. Das bedeutet: Die Chartanalyse und Fundamentaldaten fließen in Anlageentscheidungen ein. Gerade die technische Analyse hat in den letzten Jahren einen starken Digitalisierungstrend erlebt. Mittlerweile nutzen selbst Privatanleger Tools, um Kurse auszuwerten. Welche Entwicklung ist hier für die Zukunft denkbar?Börsensoftware ist ein Sammelbegriff für verschiedene Werkzeuge, mit denen Anleger an der Börse arbeiten. Darunter fallen:Die ersten beiden Programme werden von verschiedenen Brokern auch in einer Software zusammengefasst. Grundsätzlich sollte die Handelsplattform den uneingeschränkten Zugang in alle unterstützten Märkte der Broker bieten.Gerade im Auslandsgeschäft und beim Zugriff auf Finanzderivate sind die Unterschiede in der Praxis leider deutlich zu spüren. Hier helfen in der Regel nur Anbietervergleiche weiter, denn die beste Börsensoftware ist im Normalfall viel leistungsfähiger als eher einfache Programme. Parallel muss es über die Handelsplattform (den Trading Desk) auch möglich sein, Limit-Order und Stop-Loss in Transaktionen einzubinden.Wie leistungsfähig ein Chartanalyse-Tool zu sein hat, hängt von den Anforderungen der Anleger ab. Beginner sind mit vielen Funktionen und Indikatoren anfangs überfordert. Mit mehr Erfahrung stellt sich auch in der technischen Analyse eine gewisse Routine ein.